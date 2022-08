Im mobile geht’s um Gesundheit

Das mobile von DJK Eintracht Coesfeld? Das kennt doch hier fast jeder. „Aber viele Menschen wissen nicht, dass wir zusätzlich zum Sportangebot auch ein Gesundheitszentrum sind“, sagt Birgit Pütter, im Vorstand verantwortlich fürs mobile und damit auch für die Bereiche Gesundheits- und Rehabilitationssport. Ihr und dem mobile-Team ist es ein Anliegen, deutlich zu machen, dass Sport und Gesundheit zusammengehören – und dafür haben sie ein Aktionsprogramm erarbeitet, zu dem am Sonntag (11. 9.) von 9 bis 13 Uhr Interessierte jeden Alters kostenlos im mobile willkommen sind. Sie haben Gelegenheit, sich zu informieren, die eigene körperliche Verfassung und Fitness analysieren zu lassen und einige Angebote zu testen. Initiator und Kooperationspartner ist der Kreissportbund, der den Gesundheitssport in die Breite tragen möchte – dafür gibt es das Programm „Bewegt gesund bleiben in NRW“, das mit Landesmitteln gefördert wird.

„Brunch & Fit“ lautet das Motto des Tages, denn zum Start gibt es ein gesundes Frühstück, das sich als Brunch fortsetzt. Die Laurentius-Apotheke bietet den ganzen Vormittag über Messungen von Blutdruck, Puls und Blutzuckerwerten an. Wer möchte, kann sich einem Fitness-Check unterziehen – ganz unkompliziert und in normaler Kleidung, wie die Veranstalter betonen. Ermittlung und Auswertung der Ergebnisse erfolgen in diskreter Weise im persönlichen Gespräch. „Wir bieten ein Wirbelsäulenscreening mit der MediMouse an“, informiert Günter Honermann vom mobile. Dabei geht es darum, den Zustand der Wirbelsäule zu ermitteln – immer mit dem Gedanken, dass sich eine Situation verbessern lässt oder verhindert werden kann. Bei der Back-Check-Kraftmessung werden laut Honermann Bauch- und Rückenmuskulatur analysiert und in ihrem Verhältnis zueinander betrachtet. Wer spüren möchte, vor welchen Herausforderungen sein Körper mit zunehmenden Jahren steht, kann den Alterssimulationsanzug überstreifen. Ein Seniorenfitnesstest ergänzt das Angebot. Bei der Bio-Impedanz-Analyse wird ermittelt, wie viel Körperfett und wie viel Muskelmasse zum Gewicht beitragen, wo von zu viel und wo von zu wenig vorhanden ist.

Wer aus den Ergebnissen Aktivitäten für die eigene Fitness und Gesundheit folgert, darf zum Beispiel gleich ein Probetraining auf der Vibrationsplatte absolvieren.

In der Gymnastikhalle des mobile finden zwei Vorträge statt. Um 9.30 Uhr spricht Entspannungspädagoge Rudolf Wilkens über „Stressprävention mit autogenem Training und Progressiver Muskelentspannung“ – ein interaktiver Vortrag zum Mitmachen. Mit dem Thema „Herz-Kreislauferkrankungen und Sport: Schon lange kein Widerspruch mehr“ befasst sich der Kardiologe Dr. Stefan Strick. Zwischen den beiden Vorträgen werden sportliche Mitmachaktionen angeboten, die auch inklusiv von Menschen mit Behinderungen genutzt werden können.

Auch Kinder sind zum Aktionstag willkommen. Für sie ist eine Hüpfburg aufgebaut und sie können sich schminken lassen.

Wer nach den Informationen und Analysen zu dem Ergebnis kommt, ein Kursangebot im mobile könne ihm guttun und sich direkt anmeldet, kann besondere Konditionen nutzen. Und ganz sicher hat er verstanden, dass das mobile auch ein Gesundheitszentrum ist.