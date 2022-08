Im „Montemobil“ einmal um die Welt

In den letzten beiden Ferienwochen haben 60 Kinder aufregende Tage in der Maria-Montessori-Grundschule erlebt. Gemeinsam umsegelten sie die Weltmeere und hatten die Gelegenheit, viele spannende Länder auf allen Kontinenten zu erkunden. So führte sie ihre spannende Reise unter anderem in den Regenwald Brasiliens, zu den Aborigines in Australien, nach Südafrika oder auch nach Indien und Schweden, teilt die Schule in ihrem Pressetext mit.

Jeden Morgen versammelten sich zunächst alle im „Montemobil 2022“, erfuhren von Captain Barbarossa Wissenswertes über das an diesem Tag angesteuerte Land und absolvierten zahlreiche Spiele, um für das jeweilige Reiseziel gewappnet zu sein.

Nach dem Start des Entdeckerschiffes ging es dann in vielen spannenden Angeboten ans Werk. Während die einen sich ihre Kleidung oder Tiere nähten, wurden im Werkkeller Schwedenstühle oder Trommeln gebaut. So entstanden in der Projektzeit unter anderem auch eine Kunstausstellung mit Techniken und Motiven aus den bereisten Ländern, viele landestypische Spiele, Traumfänger, Regenmacher und ein schwedisches Theaterstück. Besonderer Beliebtheit erfreuten sich auch die täglich hergestellten kulinarischen Köstlichkeiten und das Einüben verschiedener Tänze aus aller Welt.

Weitere Höhepunkte der kurzweiligen Projekttage waren zudem die Ausflüge zum Maislabyrinth nach Borken und zum „Zoom“ in Gelsenkirchen mit jeder Menge Spaß für die kleinen Entdecker.

Beim großen „chaotischen Weltreisespektakel“ konnten alle am letzten Tag endlich stolz ihre Fähigkeiten als Weltenbummler unter Beweis stellen.

Chiara und Sophia wollen jetzt auf jeden Fall später auch einmal Entdeckerinnen werden. Der siebenjährige Vincent hat da allerdings so seine Bedenken: „Ich finde blöd, dass die Europäer früher einfach die fremden Länder geklaut haben. So ein Entdecker will ich aber nicht werden!“ In einem sind sich aber alle einig: „Das war eine richtig tolle Reise rund um die Welt!“