Im Schützengraben die Hölle erlebt

„Granaten bersten um uns, Kugeln pfeifen durch die Lüfte, unsere Reihen lichten sich. Viele Kameraden sterben an meiner Seite, andere werden verwundet, wir versuchen, sie zurückzubringen...! Da kommen gepanzerte Sturmgeschütze uns zu Hilfe, irgendwie bleibt der russische Angriff stecken. Wir graben uns ein.“ Kriegserlebnisse, nein, nicht eines ukrainischen Soldaten, der im Jahr 2022 gegen Putins Streitkräfte kämpft, sondern eines Mannes, der, heute 97 Jahre alt, als junger Wehrmachtssoldat 1943 in Hitlers Russlandfeldzug der Roten Armee gegenübersteht. Karlheinz Hagenbruch hat Jahrzehnte später seine Erinnerungen an den Zweiten Weltkrieg und seine Kriegsgefangenschaft aufgeschrieben und ist, wenn er heute die Nachrichten aus der Ukraine verfolgt, entsetzt „dass dieses Land jetzt wieder einen Krieg erlebt, dass wieder Menschen sterben und Städte in Schutt und Asche gelegt werden. Es ist entsetzlich. Ich hätte nicht gedacht, dass ich noch einmal erlebe, dass in Europa Krieg herrscht“, sagt Hagenbruch, der gebürtig aus dem Ruhrgebiet stammt, aber schon seit 1963 in Coesfeld zu Hause ist, wo er als Kreisbaudezernent tätig war.

Krieg kennen sie nicht nur aus der Zeitung und dem Fernsehen: Karlheinz und Ursula Hagenbruch, beide über 90 Jahre alt, haben den Zweiten Weltkrieg erlebt. Er als Soldat, der unter anderem in der Ukraine kämpfte, sie als Flüchtling. Umso erschütterter sind beide, dass heute wieder ein Krieg in Europa tobt und Tod, Zerstörung und Vertreibung bringt. Karlheinz Hagenbruch hat seine Kriegserinnerungen unter dem Titel „Glückliche Fügungen in düsterer Zeit“ aufgeschrieben, und so manche Zeile erscheint erschreckend zeitlos.

Er ist 15 Jahre alt, als Deutschland die Welt erneut in einen Krieg stürzt, sein Vater, der schon im Ersten Weltkrieg diente und schwer verwundet wurde, wird einberufen. Karlheinz Hagenbruch schreibt dazu: „Die ganze Tragweite dieser Ereignisse ist mir wohl noch nicht bewusst, doch das herzzerreißende Weinen meiner Mutter erweckt in mir ein Gefühl schicksalsschwerer Zeit.“ Drei Jahre später wird auch Karlheinz Hagenbruch eingezogen, ist zunächst in Frankreich und Italien stationiert. Im Oktober 1943 wird seine Einheit verlegt – in die Ukraine, in die Region zwischen Kiew und Odessa. Und hier erlebt der junge Mann „die Hölle“. Rückblickend schreibt er über seine Zeit im Schützengraben: „Frierend und nass vom Kopf bis zu den Füßen beobachten wir den Gegner, der 100 m vor uns in seinen Stellungen liegt und uns mit Scharfschützen bedroht. Trostlosigkeit um uns und in uns, und Regen (...) bei Tag und Nacht; es gibt keinen Schutz, keinen trockenen Faden am Leibe. (...) Immer apathischer, registrieren wir den Einschlag russischer Granaten in unserer Nähe kaum.“

Nach vier Wochen dürfen sich die Soldaten für eine kurze Erholungspause in ein nahes Dorf zurückziehen. Karlheinz Hagenbruch wird krank – Verdacht auf Diphterie – und in ein Feldlazarett gebracht, später wird er in ein Krankenhaus in Odessa verlegt. Hier wie dort sei er von ukrainischen Krankenschwestern und Ärzten gut versorgt worden. „Die Einheimischen waren so freundlich und fürsorglich, und das, obwohl wir Deutschen doch die Besatzer, der Feind waren. Das habe ich nie vergessen.“

Hagenbruch erholt sich, rechnet schon damit, dass er bald wieder an die Front geschickt wird, als er kurz vor Weihnachten 1943 in einen Lazarettzug verfrachtet wird, der für alle überraschend Richtung Heimat fährt. Für Hagenbruch ist der Krieg damit nicht vorbei, das Kämpfen, das Morden, das Sterben, es geht an unterschiedlichen Schauplätzen weiter, bis er im März 1945 in amerikanische Gefangenschaft gerät.

Die Erfahrungen in der Ukraine jedoch zählt er zu seinen „schlimmsten Kriegserlebnissen“, und sie sind in diesen Tagen wieder ganz präsent so wie 2014 beim bewaffneten Konflikt auf der Krim. Damals sagte Hagenbruch im Interview mit der Allgemeinen Zeitung: „Nur ein Wunder könnte dort Frieden bringen.“ Und es schmerzt ihn, wenn er heute erkennen muss, dass die Welt noch immer und immer verzweifelter auf dieses Wunder wartet.