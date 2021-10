Im Steinzeitboot über den Atlantik?

Lars A. Fischinger gibt es zu. „Tja, wir sind einmal gekentert“, sagt er. Ein Ausnahmefall, denn grundsätzlich hat das ungewöhnliche Boot, auf dem er in den vergangenen Wochen viele Stunden verbracht hat, den ersten Härtetest bestanden. Es ist der Nachbau eines Schilfboots, wie es schon in der Steinzeit über die Weltmeere geschippert sein könnte und vielleicht schon tausende Jahre vor Kolumbus aus der „alten Welt“ nach Amerika gesegelt ist.

Um dieser Frage auf ganz praktische Weise nachzugehen, hat sich der Sachbuchautor und Mystery-Forscher aus Lette, der sich seit vielen Jahren mit Rätseln der Menschheitsgeschichte beschäftigt und parawissenschaftlich Geheimnissen nachspürt, einem Team um den Chemnitzer Experimental-Archäologen Dominique Görlitz angeschlossen. Im Hafen von Sassnitz auf Rügen wurde das dort nachgebaute Schilfboot „Dilmun S“, das nicht nur über eine entsprechende Takelage, sondern auch eine ausgefeilte Seitenschwerter-Technik verfügt, zu Wasser gelassen.

„Mit diesem Boot sollen zunächst die alten Techniken erprobt und trainiert werden“, berichtet Fischinger. Für das große Ziel, dessen Umsetzung allerdings erst 2023 oder 24 geplant ist: eine Atlantiküberquerung mit einem eigens dafür gebauten größeren Schilfboot namens „Abora“. Das sollen Experten aus Bolivien vom Volk der Aymara bauen – vermutlich ebenfalls in Sassnitz, wo der Bürgermeister und andere Verantwortliche in der Stadt dem Projekt sehr aufgeschlossen gegenüberstehen, berichtet Fischinger.

„Das erste Training war zwar hart, aber vielversprechend“, zog er schon am Anfang Bilanz. Inzwischen hat er an einem weiteren Trainingslager auf Rügen teilgenommen. Er ist zuversichtlich, dass die Atlantiküberquerung gelingen wird. Die besondere Form des Segels habe man auf Höhlenzeichnungen aus der prä-dynastischen Zeit Ägyptens gefunden, so Fischinger. Diese Art Segel sei als Provisorium gedacht gewesen, habe sich aber so gut bewährt, dass nun ein Segelmacher aus Rostock mit der Anfertigung beauftragt wurde.

Jetzt liegt das Schilfboot erst mal auf dem Trockenen im Winterschlaf. „2022 geht es mit dem Projekt weiter“, freut sich Fischinger schon auf die nächsten Schritte auf dem Weg zur Atlantiküberquerung von Marokko nach Mittelamerika. Wie die Steinzeitmenschen. Vielleicht.