Im Torjubel hat er „Ja“ gesagt

Coesfeld

Die One-Woman-Show „Cavewoman“ im Konzerttheater in Coesfeld strapazierte die Lachmuskeln der zahlreichen Zuschauer mächtig. Nach dem Buch von Emma Peirson und unter der Regie von Adriana Altaras hat das Berliner Theater Mogul eine Erzählung auf die Bühne gebracht, in der es vor allem um „praktische Tipps zur Haltung und Pflege eines beziehungstauglichen Partners“ ging. Konstanze Kromer begeisterte in diesem Ein-Personen-Stück: Quirlig, wuselig, zweifelnd, überzeugt oder auch ablehnend trat sie auf, dabei absolut komisch, sprachgewaltig, ges-tisch und mimisch sagenhaft durchtrainiert und fixiert auf die Rolle als Heike, die am Tag vor ihrer Hochzeit ihren zukünftigen Ehemann Tom aus der gemeinsamen Wohnung warf.

Von Elvira Meisel-Kemper