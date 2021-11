Imbiss-Betreiber von Zechpreller zusammengeschlagen

Coesfeld

Mit Tritten und Fausthieben soll ein bislang unbekannter Mann am Samstag gegen 14.30 Uhr einen Coesfelder Imbiss-Betreiber traktiert und ihm dabei schwere Verletzungen zugefügt haben. Wie die Polizei gestern auf Nachfrage unserer Zeitung berichtete, hatte der Mann das Lokal an der Loburger Straße verlassen, ohne den Burger, den er bestellt hatte, zu bezahlen. Noch unklar ist, ob es zuvor auch eine Auseinandersetzung um die Nichteinhaltung von Corona-Vorschriften in dem Imbiss gegeben hatte. Der Tatverdächtige soll keine Maske getragen haben „Das prüfen die Kollegen von der Kripo noch“, so Polizei-Sprecher Sascha Kappel gegenüber der AZ. Der Imbiss-Besitzer musste mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus eingeliefert werden und konnte bisher dazu noch nicht befragt werden.

Von Detlef Scherle