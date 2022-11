In 60 Einheiten zur Übungsleiter-Lizenz

Für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer stellte der Kurs eine gute Ergänzung in ihrer Ausbildung dar. „Wir wollen in unserem Berufsalltag die Bewegungspraxis der Kinder weiter gestalten und das erworbene Wissen so in der Alltagspraxis anwenden“, betont Charlotte Wolf. Im Rahmen des Kurses wurden verschiedene kleinere Übungen thematisiert aber auch mit großen Geräten gearbeitet. Hierzu wurde auch die Sporthalle des Pius-Gymnasiums genutzt. So hatten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Möglichkeit, viele verschiedene Geräte und Methoden kennenzulernen, welche sie für die Bewegungsförderung nutzen können. Der freiwillige Kurs besteht aus 60 Lerneinheiten und fand immer am Dienstagnachmittag statt. Die erlernte Theorie wurde aber auch bei einem gemeinsamen Besuch in einer Kindertagesstätte in der Praxis getestet. „Die Kinder waren total aufgeschlossen und haben sich riesig über das Bewegungsangebot gefreut“ erinnert sich Sarah Hoffmann, Teilnehmerin des Kurses.

„Der erfolgreiche Abschluss des Kurses und das durchweg positive Feedback sind ein Zeichen dafür, dass auch diese Kooperation erfolgreich ist und wir freuen uns damit, einen wichtigen Beitrag für die Bewegungspraxis im Kitaalltag zu leisten“, freut sich Daniela Bäumer-Lanfer vom Kreisportbund.