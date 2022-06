In den Ferien Drohnen fliegen lernen

Coesfeld

Die „Drone Master Academy“ kommt ins Münsterland. Sonst in Berlin, Leipzig und Hamburg zu Hause, findet der Ferienkurs für Kinder von 10 bis 15 Jahren, in dem sie lernen, Drohnen zu steuern, diesen Sommer auch in Coesfeld in der Familienbildungsstätte statt. Die Ferienkurse der „Drone Masters Academy“ eröffnen den spielerischen Zugang zu Digitalisierung und Aerodynamik mittels Drohnen und Drone Racing.