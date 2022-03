In der großen Welt der Lacke zu Hause

Coesfeld

Uwe Heitz öffnet die Tür. Wenige Schritte trennen das Büro des Geschäftsführers von Richter Lackierungen und die Fertigungshalle, in der ein Dutzend Autos nebeneinander geparkt sind. Der Geruch von Lacken und Lösemitteln steigt unentwegt in die Nase. Fahrzeugteile werden abgeklebt, in einer separaten Kabine wird auf einer Stoßstange mit der Pistole Grundierfüller aufgetragen. Poliermaschinen drehen sich auf Autodächern – wie auch bei einem weißen Oldtimer, den Celine Derdack bearbeitet. Sie ist Auszubildende im dritten Lehrjahr und eine der wenigen Frauen, die den Beruf des Fahrzeuglackierers ergriffen hat. Heitz überlegt: „Wir haben sicherlich schon 100 junge Leute in unserem Betrieb ausgebildet“ – in den 90 Jahren, in dem das Unternehmen in diesem Jahr existiert.

Von Leon Seyock