In fünf Sekunden wird serviert

Coesfeld

Mit verschiedenen Gastspielen ist die Freilichtbühne schon in die Sommersaison gestartet. Nun geht das bunte Programm, das für diese Spielzeit zusammengestellt wurde, am Samstag (10. 7.) um 18.30 Uhr mit dem Improvisationstheater 005 weiter. Egal, wie absurd oder banal die Vorschläge sein mögen – das Improvisationstheater 005 macht dem Publikum eine Szene. Und was für eine! Die Ad-hoc-Inszenierungen sind umwerfend komisch, manchmal auch poetisch, in jedem Fall aber originell und sehenswert, heißt es in der Ankündigung.