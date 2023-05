In vier Tagen zu mehr Work-Life-Balance

Natürlich war der Gedanke aus der Not heraus geboren. Denn kaum eine Branche ist so vom allgemeinen Nachwuchs-Mangel betroffen wie das Friseur-Handwerk. Als Lehrlingswartin der Friseur-Innung geht sie regelmäßig in Schulen, um für ihren Berufsstand zu werben und kriegt dort die direkte Rückmeldung, was sich der Nachwuchs wünscht. „Die jungen Menschen legen Wert darauf, dass auch die freie Zeit nicht zu kurz kommt“, sagt die Friseur-Meisterin. Und so entstand der Gedanke, mit einem langen Wochenende um Personal zu werben. Work-Life-Balance als Wettbewerbsvorteil im Kampf um Arbeitskräfte.

Als Pilotprojekt schloss sie vor einem halben Jahr den Laden samstags, um die Reaktionen der Kundschaft zu testen. Weniger gearbeitet wird deshalb nicht. Denn zugleich weitete Flinkert die Öffnungsstunden auf morgendliche und abendliche Randzeiten aus: durchgängig von morgens um 8 Uhr bis teils 20 Uhr abends. So ist der Friseurbesuch auch vor oder nach der Arbeit möglich. „Die Kunden haben das sehr gut angenommen“, berichtet Flinkert.

Und die Beschäftigten kommen mit einer Vollzeitstelle auf 39,5 Stunden. Im Gegenzug haben sie drei Tage am Stück frei. „Das ist ein Gewinn an Lebensqualität“, sagt die Chefin. Denn dann könne der Samstag der Familie gehören. Nachteile sehe sie keine, bisher sei das Modell eine „Win-Win-Situation für alle“. Wirtschaftlich sei es kein Verlust „und ich habe motivierte Beschäftigte“.

Noch positiver würde die Bilanz ausfallen, wenn das Modell künftig auch neue Beschäftigte anlockt. Dann wäre nämlich auch eine Wieder-Ausweitung der Öffnungstage drin. „Wir könnten auch von montags bis samstags Haare schneiden. Der Bedarf ist da“, sagt Flinkert.

Die potenziellen Arbeitskräfte dagegen sind rar. Umso wichtiger sei es, auf diese zuzugehen, um als Arbeitgeber attraktiver zu werden, ist Renata Flinkert überzeugt. Während andere aufgeben, prescht sie nach vorne. „Wir müssen uns bewegen“, sagt sie. „Stillstand ist Rückschritt.“ Und sie ist nicht die Einzige, die sich bewegt. Selbst auf dem Bau ist die Vier-Tage-Woche schon angekommen. So hat auch die Coesfelder Innenausbau-Firma „J.R. Gruppe“ ihre Arbeitszeit auf Montag bis Donnerstag umgestellt. „Wenn schon Freitag Wochenende ist“, wirbt das Unternehmen auf seiner Website. Erweist sich dies als Vorteil im Wettbewerb um Arbeitskräfte, dürften die Vorreiter nicht die letzten bleiben.