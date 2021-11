In zwei Umdrehungen auf 100 km

Im Frühjahr 2012 sind die ersten Pläne für den Park bei einer Radtour vorgestellt worden. Wissing betont: „Von Anfang an war klar, dass wir möglichst nah an den Menschen dran sein wollen und eine starke Beteiligung möchten.“ Ein aus drei Säulen bestehendes Modell wurde erarbeitet. Die ersten beiden Säulen beteiligen die direkten Anlieger. Die dritte Säule spricht nun alle Menschen aus Coesfeld und Reken an. Diese Säule des „Bürgersparens“ stellten die Verantwortlichen am Mittwoch im Windpark vor. Das Motto lautet: Eine Million Euro fürs Bürgersparen.

Und das funktioniert so: Personen mit Wohnort Coesfeld und Reken können zwischen 500 und 5000 Euro in den Windpark investieren und diesen damit mitfinanzieren. Das Geld wird dafür fest angelegt und zu einem festen Satz verzinst. Legt man sein Geld für fünf Jahre an, sind es 2,2 Prozent, legt man sein Geld für 10 Jahre an, sind es 2,6 Prozent. Die maximale Investitionssumme gilt pro Person und nicht pro Haushalt und auch Minderjährige können mit dem Einverständnis der Eltern teilnehmen. Das Geld wird bei der Deutschen Kreditbank (DKB) angelegt. Diese trägt das Risiko und garantiert nach eigener Aussage für Einlagen und Zinsen. „Das klassische Sparbuch kann mit solchen Projekten nicht mithalten“, betont Bürgermeisterin Eliza Diekmann. Das Gesamtvolumen ist aber auf eine Million Euro begrenzt.

„Der ganze Windpark entsteht, ohne dass wir einen einzigen Baum fällen mussten“, betont Hans-Dieter Logermann vom Planungsteam. Gleichzeitig wurden sechs Hektar Ausgleichsfläche geschaffen. „Uns war wichtig, dass wir etwas für uns schaffen, ohne der Natur etwas wegzunehmen“, so Logermann. Bürgermeisterin Eliza Diekmann sieht in Projekten wie diesem ein Vorbild für die gesamte Bundesrepublik: „Hier sind Menschen am Werk, die die Probleme der Energiewende anpacken, wo die Politik nicht weiterkommt.“ Dass es in Coesfeld keinen Widerstand gegen Windenergie gebe, liege an der guten Einbeziehung der Menschen vor Ort. Zusätzlich hob sie den Standortvorteil für die gesamte Region hervor, der in einer regionalen Versorgung mit grünem Strom bestehe. Das sieht auch Wissing so: „Die Möglichkeiten sind dank des Industrieparks direkt nebenan perfekt. Wir sehen: Die Industrie folgt dem Öko-Strom.“ | www.bwp-letter-goerd.de