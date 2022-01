Infektionsszahl erreicht Höchststand

Eine traurige Entwicklung: Mit 207 Corona-Infektionen gibt es Stand Mittwoch (12. Januar) so viele aktive Fälle in der Kreisstadt wie nie. Die Zahl übersteigt jetzt zum ersten Mal die 200er-Marke, wie aus der Information des Kreisgesundheitsamtes hervorgeht.

Der bisherige Höchststand in der vierten Welle mit 142 aktiven Infektionen wurde am 14. Dezember 2021 verzeichnet. Bis Jahresende gingen die Fallzahlen zunächst zurück, ehe sich die Omikron-Variante in der Kreisstadt ausbreitete, die Zahl der aktiven Infektionen Tag um Tag anstiegen und der Spitzenwert immer wieder überboten wurde.

Im Laufe des gestrigen Tages wurden 29 neue Infektionen in Coesfeld nachgewiesen, dem gegenüber stehen vier Genesungen. Somit steigt die Zahl der aktiv Infizierten um 25 an. Gestiegen ist auch der Sieben-Tage-Inzidenzwert, den das Robert-Koch-Institut im Kreis heute mit 368,4 angegeben hat.