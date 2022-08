Intensivkur für die Kanzel

Seit Juni arbeiten Hinnüber-Eysing und ihre Kollegin Patricia Schering – zwei Coesfelderinnen, die hier ein gemeinsames Restaurierungsatelier führen – an der Kanzel in St. Lamberti, die passend zur Wiedereröffnung der Kirche am 20. August in neuem Glanz erstrahlen soll. Nicht runderneuert, sondern behutsam erhalten und ergänzt, wie die Expertinnen betonen.

„Die Restaurierung war wirklich dringend nötig“, sagt Hinnüber-Eysing über die Kanzel, die vom Anfang des 18. Jahrhunderts datiert und mit ziemlicher Sicherheit aus der Werkstatt des Coesfelder Bildhauers Johann Rendeles stammt. Natürlich ist sie inzwischen mehrfach repariert und restauriert worden, unter anderem nach dem Krieg in den 50er- und in den 80er-Jahren – nicht immer optimal und nicht vergleichbar mit heutigen Standards der Restaurierungspraxis. So wurden manche Oberflächen einfach übermalt oder mit Klebemittel gesichert, das die Restauratorinnen jetzt mühsam wieder entfernen müssen.

Vor allem Staub, Ruß und Schimmel haben der Kanzel in den vergangenen Jahrzehnten zugesetzt. Abnehmbare Teile zeigen an ihren Enden auch, dass der Holzwurm schon kräftig genagt hat. „In mehreren Schritten mussten wir die gesamte Kanzel erst absaugen und in weiteren trockenen und wässrigen Verfahren reinigen“, berichtet Hinnüber-Eysing. Diese Arbeiten sind nahezu abgeschlossen. Einige wenige grau gewordene Blattgehänge, die neben leuchtend weißen Geschwistern auf dem Kirchenboden liegen, zeigen den Unterschied zwischen dem Erscheinungsbild vor und nach der Reinigung.

Nun geht es darum, Teile an Putten, Voluten und Blatt- oder Blütengehängen plastisch zu ergänzen oder neu anzulegen. Große Risse werden ausgespänt, kleine Risse gekittet. „Trotz des Wurmfraßes ist das Holz grundsätzlich noch in gutem Zustand“, weiß Patricia Schering. Vor allem Eichenholz hat der Bildhauer für die Kanzel verwendet, für die Verzierungen eher weicheres Blattholz. „Unser Ziel ist es, so viel wie möglich zu erhalten“, sagt Schering. Deshalb ergänzen die Expertinnen auch die Bemalung nur sehr vorsichtig und retuschieren sanft. Dasselbe gilt auch für die Stellen, an denen das Blattgold fehlt. Vorsichtig werden die Lücken geschlossen.

Übrigens: Unter ihre kundigen Blicke und geschulten Hände haben die Restauratorinnen auch die vier Evangelisten genommen, die Anfang 2021 zunächst als vermisst geglaubt und dann als Kanzelfiguren wiederentdeckt worden waren – so anders wiederhergestellt und übermalt, dass sie mit früheren Abbildungen keinerlei Ähnlichkeit mehr hatten. Auch diese Figuren werden behutsam ins Gesamtprojekt eingebunden.

Im Atelier der Restauratorinnen in Goxel stehen schließlich auch die großen Apostelfiguren der Kirchenwände. Auch sie wurden überarbeitet und kehren in den nächsten Tagen zurück.