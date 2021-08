„Internationales Flair“ auf die Berkelbühne gezaubert

Coesfeld

So fühlte sich der Sommer wirklich gut an. Tolles, warmes Wetter, grüne Natur, eine friedlich plätschernde Berkel und ein bunter Strauß von sehr unterschiedlicher Musik zogen zahlreiche Besucher an. „Jaz trifft Saz“ nannte sich das Samstagsprogramm des Berkelsommers auf der Berkelbühne an diesem idyllischen Ort. Brigitte Jäger-Eggenhofer würzte dieses Event nicht nur als Sängerin mit ihrer Stimme, sondern moderierte das zweistündige Programm.

Von Elvira Meisel-Kemper