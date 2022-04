Investoren im Clinch mit der Stadt

Jörg Roling ist stinkesauer. Gemeinsam mit dem Coesfelder Investor Dr. Christian B. Hüsken möchte der Bauunternehmer aus Rosendahl das seit Jahren leerstehende einstige Kinogebäude an der Bahnhofstraße abreißen und auf dem Grundstück, das bis zur Gartenstraße durchgeht, zwei Mehrfamilienhäuser errichten, in denen auch das realisiert werden soll, was in Coesfeld dringend gebraucht wird: sozial geförderter Wohnraum. Aber statt dass das Vorhaben von der Verwaltung zügig bearbeitet werde, „wirft man uns Knüppel zwischen die Beine und stellt immer neue Forderungen, die wir für eine Baugenehmigung erfüllen sollen“, kritisiert Roling.

Ein wichtiger Diskussionspunkt ist die Frage, ob im Erdgeschoss – vor allem zur Bahnhofstraße hin – Gewerbe angesiedelt werden muss. Noch mehr als die Haltung der Stadt, die das gern sähe, ärgern die Investoren aber die Empfehlungen des für die Innenstadt zuständigen Gestaltungsbeirats, in denen es vor allem um Fragen der Baukultur, des Stadtbilds und manchmal auch des Geschmacks geht. „Im Juni können wir da zum vierten Mal antreten“, schimpft Roling. Dabei habe man die Pläne in diversen Details bereits geändert. Einen Laubengang, der die Wohnungen erschließen solle, habe der Gestaltungsbeirat zu altmodisch gefunden, ein geplanter Aufzug im Hinterhof habe sie gestört, die Loggien seien ihnen zu groß gewesen und die Fassadenfläche zu klein. Viel zu hoch legen nach Ansicht der Investoren die Fachleute die Messlatte bei Gebäudequalität und -wertigkeit. „Ich möchte mein Grundstück so bebauen, dass es auch noch bezahlbar ist“, wettert Roling. „Wir wollen hier anständige Häuser hinsetzen, aber die Verantwortlichen sollten sich klar machen, dass wir uns im Bahnhofsumfeld befinden“, meint Roling und verweist auf die benachbarte Spielhalle.

Das sieht die Stadt anders. Mit dem neuen Bahnhof möchte sie auch das Umfeld aufwerten. Die Empfehlungen des Gestaltungsbeirats beschreibt sie im inzwischen umfangreichen Mailverkehr als kostenlose Beratung für die Bauherren. Stadtplaner Ludger Schmitz, zugleich Geschäftsführer des Gestaltungsbeirats, macht deutlich, dass das Gremium eine wichtige Funktion hat, wenn es darum geht, Baukultur in Coesfeld voranzubringen. Anspruchsvolle Architektur und städtebauliche Qualität sollen die Stadt langfristig lebenswert machen. Gleichwohl räumt er ein, dass die Empfehlungen des Gestaltungsbeirats am Ende für den Bauherrn nicht bindend sind. Ob die nächste Sitzung im Juni für das Bauvorhaben Bahnhofstraße/Gartenstraße die letzte ist, lässt Schmitz offen.

Etwas komplizierter ist die Frage der Erdgeschoss-Nutzung. Erst im März hat die Politik beschlossen, dass der Bereich der Stadt, in dem das Grundstück liegt, planungsrechtlich als Urbanes Gebiet definiert werden soll. Das bedeutet, dass zwar Gewerbe und Wohnen gemischt werden sollen, aber nicht mehr nach so strengen Maßgaben wie zuvor. Anders gesagt: Die Investoren dürfen jetzt im Erdgeschoss Wohnungen bauen. Schmitz: „Trotzdem flehen wir sie an das nicht zu tun, vor allem nicht an der Bahnhofstraße.“ Und wenn doch, sollen sie das Erdgeschoss deutlich anheben, damit die späteren Bewohner den Verkehr auf dieser viel befahrenen Straße und die Blicke der Passanten nicht direkt vor der Nase haben.