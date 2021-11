Irish-Folk rockig angerichtet

CoesfEld

„Come as a visitor – leave as a friend“ (Komme als Besucher – verlasse uns als Freund) stand als Motto über dem Irish Folk Festival 21, das erstmals im Konzert Theater in Coesfeld stattfand. Dass viele Besucher bereits als Freunde kamen, war deutlich spürbar, denn der Funke der Begeisterung verband sehr schnell die Musiker auf der Bühne und das Publikum davor. Da störte es auch wenig, dass die angekündigten Musiker nicht auftraten. Dafür hatten andere den Weg nach Coesfeld gefunden. Humorvoll eröffnete der Singer-Songwriter Saoirse Mhór den Abend, einer der wenigen „waschechten“ Iren an diesem Abend. Allerdings ließ er Stefan Decker (Tin Whistle/Flute) und Steve Crawford Gesang (Gitarre) den Vortritt, bevor Mhór mit seiner Band „Síolta“ (gälisch: Die Saat) auftrat.

Von Elvira Meisel-Kemper