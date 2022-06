Ist der Zug mittlerweile abgefahren?

Auch wenn es ihm eine „Herzensangelegenheit“ ist – nach einem Dreivierteljahr vergeblicher Bemühungen ist für Jochen Wullers von H&T Konzeptbau aus Vreden das Maß voll. „Es ist eine Posse, was da passiert“, macht der Investor des neuen Gebäudes am Bahnhof unmissverständlich deutlich. Es ist eine vermeintliche Kleinigkeit, die mittlerweile hochgekocht ist: die Beschilderung des Bahnhofs als solches. Auch die Stadt ist in diesen Disput eingeschaltet.

Bereits während der Bauphase habe der Investor an der Frontseite des Bahnhofs das Logo der Deutschen Bahn (DB) abringen wollen. Mehrere Anfragen hätte die DB aber abgelehnt, was ein Bahnsprecher auf AZ-Anfrage jedoch dementierte. Nun ist das Gebäude bereits in Benutzung, ein Logo fehlt bisher immer noch. Nun wird die Stadt in diesen Tagen ein Gespräch mit der DB führen.

Zunächst muss man wissen, dass der Investor der Eigentümer des Komplexes ist – und nicht die Deutsche Bahn (DB). Diese hat lediglich Räume angemietet, in denen das Reisezentrum untergebracht ist. „Während der Bauzeit standen wir immer wieder mit der DB in Kontakt, damit wir das rot-weiße Logo oder eine typische Bahnhofsuhr in die Frontfassade einbauen können. Das wurde seitens der Bahn aber mehrfach abgelehnt“, schildert Wullers auf AZ-Anfrage. Das habe er schriftlich von einem Mitarbeiter der DB vorliegen. Öffentlich machen möchte Wullers den Mailverkehr nicht. Sinngemäß soll es darin aber heißen, dass Coesfeld nicht bedeutend genug dafür sei, ein Logo oder gar einen Schriftzug am Gebäude zu bekommen. Auch auf die Idee eines großen Aufklebers, den man auf dem Glas über der Eingangstür hätte anbringen können, wollte die Bahn laut Investor nicht eingehen.

Von dem Zwist und vergangenen Diskussionen will die Deutsche Bahn auf Anfrage hingegen nichts wissen. Im Gegenteil: „Für uns wäre es wünschenswert, wenn ein Logo angebracht werden würde. Schließlich hat es einen großen Wiedererkennungswert“, teilt ein Bahnsprecher mit. Er betont, dass es sich bei dem Gebäude nicht um Eigentum der DB handelt – in diesen Fällen würden ohnehin keine Logos seitens der Bahn angebracht. „Investoren oder Kommunen können aber auf uns zukommen und auf Wunsch bestellen wir das Logo“, so der Bahnsprecher weiter.

Für Jochen Wullers ist die Sache klar: „Mit diesen Aussagen dreht die Deutsche Bahn den Spieß um“, damit sie ihr Gesicht wahren könne. Denn seit vielen Monaten versuche er, ebendies bei der DB zu erreichen. „Man will das Fehlverhalten auf andere Leute projizieren“, schüttelt der Investor mit dem Kopf. Nochmals verdeutlicht er, dass seine Anfragen bei der DB mehrfach abgelehnt worden seien.

Im Nachhinein, wenn der Bau fertiggestellt ist, ein beleuchtetes Logo in die Fassade einzubauen, wäre nicht nur mit viel Aufwand verbunden, sondern würde auch finanziell ordentlich zu Buche schlagen, vermutet Wullers.

Zahlen wolle die DB nichts, auch der Investor sieht sich dazu nicht in der Pflicht, da er für die Errichtung des Gebäudes, nicht aber für Streitigkeiten um Logos beauftragt worden sei. „Trotzdem ist für mich eine Außenwerbung unumgänglich“, so Wullers. Über Preise sei bisher noch nicht gesprochen worden.

Wenn ein Logo kommt, dann wäre also die Stadt mit der Zahlung am Zuge. Wullers stehe dazu mit der Verwaltung im engen Kontakt, „es gibt immer eine Lösung“, ist er sich sicher.

Auf Nachfrage bei der Stadt heißt es knapp, dass Baudezernent Thomas Backes in diesen Tagen ein Gespräch mit der DB führen werde. Das bestätigte der Bahnsprecher. Er gehe davon aus, dass im Anschluss ein Logo bestellt werde.

Bleibt die Hoffnung, dass der Zug in diesem Clinch noch nicht abgefahren ist.