Jan Schemmer ist neuer König

Abschiednehmen hieß es beim Schützenfest Flamschen. Denn Ansgar Schulz hat mit seiner Königin Anne Kleinhölting drei Jahre das Amt als König mit Stolz getragen, heißt es laut Pressemitteilung. Doch nach der langen Coronapause wurde es wieder Zeit für einen neuen König. Den Thron besteigt nun Jan Schemmer, teilt der Verein mit. Der Schützenverein startete sein Fest bei Kaffee und Kuchen im Festzelt in Flamschen an der Freilichtbühne. Es wurden die Jubilare der vergangenen Jahre geehrt und die Schützengemeinschaft verbrachte gemeinsam mit den Senioren bei guten Gesprächen und Erinnerungen an die vergangenen Jahre den Nachmittag zusammen.

Im Anschluss daran traten alle Schützen und Offiziere auf dem Vorplatz der Freilichtbühne an und machten sich gemeinsam mit ihrem alten König Ansgar Schulz auf den Weg zur Schützenmesse in der Anna-Katharina-Kirche in Coesfeld. Am Abend verabschiedeten die Schützen dann ihren ehemaligen König. Der Festball zu Ehren des ehemaligen Königspaars war gut besucht und alle feierten unter der Musikalischen Begleitung der Band „6th Avenue“.

Bereits um 11 Uhr am nächsten Tag traf sich die Schützengemeinschaft wieder vor dem Festzelt. Es wurde am Ehrendenkmal in Flamschen der Toten gedacht und ein Kranz niedergelegt. Eine Rede zu den aktuellen Geschehnissen in der Welt durch die Königin sowie die Ehrendame rundeten die Kranzniederlegung ab. Gegen 12 Uhr begaben sich Schützen, Offiziere und alle anderen Angehörigen mit einem Marsch zur Vogelstange, wo es dann endlich wieder hieß: „Zum Königsschießen weggetreten.“ Nach einem spannenden Vogelschießen war gegen 15 Uhr und mit Abgabe des 229. Schusses klar: Jan Schemmer ist der neue König von Flamschen. Zusammen mit seiner Königin Lena Bennemann, welche er bereits vor zehn Jahren beim Kinderschützenfest zur Königin nahm, wurde er gefeiert: „Oh la la, wir haben einen König“, hieß es. Mit 21 Jahren ist Jan Schemmer der zweitjüngste König, den es in Flamschen jemals gegeben hat, teilt der Verein mit.

Gegen 19.30 startete das neue Königspaar mit der Proklamation des neuen Königs und einer Parade an der Freilichtbühne in den Abend und begann später den neuen Königsball. Die Band „New Age“ begleitete alle Schützen und Gäste durch den Abend, und das neue Königspaar wurde ausgiebig gefeiert. Mit dem alljährlichen Frühshoppen am Sonntag nahm das Schützenfest dann sein Ende.