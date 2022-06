„Jeder hat Recht dazu, Sport zu treiben“

Anfang 2017 war es, als Ines Ameling mit den ersten Lähmungserscheinungen in den Beinen zu kämpfen hatte. Das Laufen fiel ihr immer schwerer, bis sie letztendlich auf den Rollstuhl angewiesen war. Aber nicht nur die Fähigkeit zu Gehen brach mit Ausbruch der Krankheit weg – auch ihren geliebten Sport musste sie plötzlich aufgeben. „Dabei habe ich Zeit meines Lebens Sport getrieben: Basketball, Volleyball, Wasserball, Fußball“, erzählt Ameling. Den Kopf in den Sand stecken – das kam für sie trotz aller Umstände nicht in Frage und hat 2018 den Rollstuhlbasketball für sich entdeckt. Von ihrer Körperbehinderung hat sie sich nie klein kriegen lassen – ganz im Gegenteil: In rund zwei Wochen wird sie im Kader von Nordrhein-Westfalen bei den Deutschen Meisterschaften der Damen im Rollstuhlbasketball aufs Feld rollen.

Aus ihrem Wohnzimmer schiebt sie ihren Sportrollstuhl auf die Terrasse. Sie begutachtet ihn und erklärt: „Dadurch, dass die Räder schräger als bei einem normalen Rollstuhl sind, ist er wendiger.“ Mit gekonnten Griffen und eingespielten Bewegungen wechselt sie von ihrem normalen in den Sportrollstuhl, fixiert die Gurte und wirft den Basketball herüber. „Ich brauche den Ball im Sport. Meine Körpergröße und die langen Arme sind da ja von Vorteil“, lächelt sie. Jetzt eine Partie Basketball – das wärs.

„Nachdem ich durch die Lähmungen auf den Rollstuhl angewiesen war, wollte ich den Umgang damit lernen“, erzählt Ameling von ihrer Motivation. Da sie sich immer schon für Basketball begeisterte, suchte sie nach einem Rollstuhlbasketball-Team, dem sie sich anschließen konnte. Fündig wurde sie in Münster, „mittlerweile spiele ich in Essen und mache mich wöchentlich auf den Weg zum Training“. Nicht ohne Erfolg spielt sie dort bei den „Hot Rolling Bears“ in der Oberliga. Die Saison ist zwar seit dem vergangenen Monat abgeschlossen, und trotzdem steckt die Sportlerin noch voll im Training – und zwar für die Deutschen Meisterschaften in Heidelberg. In einem Auswahlcamp konnte sie ihr Können beweisen und sich gegen ihre Mitbewerberinnen durchsetzen. Die Coesfelderin wird nun NRW vertreten und vielleicht den Titel mit nach Hause nehmen können. Nervös? „Nein“, winkt Ines Ameling ab. Die Vorfreude würde eher dominieren. Amelings Stärke: Körbewerfen. „Jetzt heißt es weiter trainieren, dass für die Meisterschaften alles sitzt“.

Dass die Sportlerin die weiten Wege auf sich nehmen muss, stimmt sie allerdings traurig. Seit einem Dreivierteljahr bemühe sie sich, bei der DJK Eintracht Coesfeld Rollstuhltennis an den Start zu bringen – bisher allerdings ohne Erfolg. Im Frühjahr habe es einen Tennis-Aktionstag bei der DJK gegeben, „zwischen Läufern und Rollstuhlfahrer gab es aber kein Miteinander“, bedauert sie. Seit April ist sie Mitglied bei der DJK, „seitdem hatte ich noch keine einzige Tennisstunde“. Bei ihr mache sich das Gefühl breit, dass der Verein die Angelegenheit „nicht so ernst“ nehme. „Jeder hat das Recht, in einem Verein Sport zu treiben“, ergänzt sie. Dass es vor Ort keine entsprechenden Angebote gebe, sei für eine Kreisstadt „erbärmlich“.

Ihr größter Wunsch: Bestehende Hürden im Kopf überwinden und offener im Umgang mit Menschen mit Behinderung werden. „Läufer und Rollstuhlfahrer können super zusammen auf dem Tennisplatz trainieren“, weiß Ameling. Beizeiten möchte sie mehr „Dampf“ machen – später, wenn sie den Kopf dazu hat. Denn jetzt liegt ihr Fokus auf den Vorbereitungen für die Meisterschaft.