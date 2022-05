Jetzt geht es zu den Löwen

Wie immer wenn die Wallenborns ihr Nest in Havixbeck verlassen, ist eines gewiss: Ihre Reise ist absolut individuell, sie erleben Land und Leute auf eigene Faust. Geführte Safari mit Rundum-Sorglos-Paket – Fehlanzeige. Per Jeep mit Dachzelt, den sie sich in Johannesburg ausleihen, gehen sie auf Tour. Durchorganisierte Reiseplanung – nicht bei Familie Wallenborn. „Fest geplant sind nur unsere Flüge und der Stop in Johannesburg. Danach wollen wir uns treiben lassen. Es ist gerade diese Spontaneität, die wir beim Reisen so genießen.“ Die großen Nationalparks wollen sie erkunden, Pflanzen und Tiere beobachten, die Hauptstädte ebenso besuchen wie die kleinen Dörfer, um mit den Menschen hier wie dort in Kontakt zu kommen. Zwei Monate haben sie Zeit, Anfang Juni geht es los. „Unsere schulpflichtigen Mädchen sind schon drei Wochen vor den Sommerferien vom Unterricht befreit, aber wir werden Lernmaterial mitnehmen und die Kinder unterwegs unterrichten“, so Stephanie Wallenborn. Auch die Eltern werden auf der Reise arbeiten, ihren Verlag Weltenbummler Kids & Company aus der Savanne heraus führen und vor allem viele Ideen und Eindrücke für ein neues Abenteuer ihrer Kinderbuchreihe „B-OB Coddiwomple und die Weltenbummler Kids“ sammeln, das in Botswana spielen wird und in dem ganz viele wilde Tiere vorkommen sollen. Das Afrika-Buch wird Ende des Jahres erscheinen. Gerade frisch auf dem Markt ist Band 4 „Kunst in Gefahr – ein Abenteuer in Frankreich“, der Line, Benni und das Wohnmobil B-OB Coddiwomple auf eine spannende Reise durch unser Nachbarland führt und einmal mehr Abenteuerlust, Weltoffenheit und Optimismus vermittelt. Erhältlich ist der Titel in Coesfeld in der Spielekiste, bei Heuermann und SeelenAllerlei.