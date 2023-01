Jetzt Termine vereinbaren beim Klima-Team

Welche Fenster sind die richtigen? Wie dick muss die Dämmung sein und wie kann ich möglichst energiesparend leben? An alle, die sich diese und ähnliche Fragen zur Energieeinsparung stellen, richtet sich ein Angebot der Stadt Coesfeld in Kooperation mit der Energieberatung der Verbraucherzentrale NRW.

Wie lässt sich Energie einsparen? Dazu bietet die Verbraucherzentrale am Dienstag (7. 2.) telefonische Beratung an.

An einem Aktionsnachmittag bietet die Verbraucherzentrale NRW für Coesfelder Bürger anbieterunabhängige Energieberatung per Telefon für private Haushalte an. Der Beratungsnachmittag findet statt am Dienstag (7. 2.) von 14 bis 18 Uhr.

„Wir hoffen, dass die Energieberatung von vielen Bürger:innen in Anspruch genommen wird“, betont Johanna von Oy, Klimaschutzmanagerin der Stadt Coesfeld. Sie nimmt ab sofort Terminanfragen für die 40-minütigen telefonischen Beratungsgespräche entgegen. Zum vereinbarten Termin werden die Ratsuchenden dann von Energieberater Rudolf Klapper angerufen und die individuellen Fragen fachlich kompetent besprochen.

Schon einmal hinweisen möchte das Klimaschutz-Team in diesem Zusammenhang auf den Coesfelder Klimaschutzfonds 2023, für den der Stadtrat ein Budget von 50 000 Euro beschlossen hat. Wie das Förderprogramm in diesem Jahr ausgestaltet sein wird, ist allerdings noch in der Abstimmung. Die Entscheidung darüber fällt voraussichtlich im Umweltausschuss am 8. Februar.

7 Interessierte können sich für die Telefonberatung der Verbraucherzentrale am 7. Februar bei Johanna von Oy, Tel. 02541/939 1509 oder Julika Fritz, Tel. 02541/ 939 1009 oder per E-Mail an johanna.vonoy@coesfeld.de anmelden. | www.verbraucherzentrale-energieberatung.de