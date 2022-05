Jubiläumsakt als „Befreiung“ gefeiert

„50 Jahre und kein bisschen leise…“ lautete das Motto des Jubiläumsfestes der Musikschule Billerbeck-Coesfeld-Rosendahl, die vor 50 Jahren gegründet wurde. Gefeiert wurde im Konzert Theater und in der Musikschule selbst gleich nebenan im WBK. Das umfangreiche Programm spiegelte nicht nur die Bandbreite der Musikschule mit ihren vielfältigen Angeboten wider, sondern auch die Originalität und Strahlkraft der Musikschule, die vielleicht leise begann, aber sich immer lauter in den 50 Jahren ins soziale und musikalische Leben der drei Orte einspielte.

Jutta Wenzlaff, Leiterin des Ensembles „Vielsaitig“, erinnerte in ihrer kurzen Begrüßung an den Bildungsauftrag, den die Musikschule seit 50 Jahren erfülle. Sie erinnerte auch an die schwierige Zeit der Corona-Pandemie. Ebenso rief sie das Motto der Jubiläumsfeier ins Gedächtnis, das anfangs mit dem Blechbläserensemble unter der Leitung von Simon Lücke und danach mit dem Sinfonieorchester, geleitet von Musikschulleiter Bernd Mertens, be- und widerlegt wurde. Kraftvoll interpretierte das Sinfonieorchester den „Persischen Marsch“, den einst Johann Strauß Sohn komponiert hatte. In Begleitung des Sinfonieorchesters weckte Barbara Adams-Heidbrink (Sopran) Erinnerungen an den Hit „Memory“ aus Andrew Lloyd Webbers Musical „Cats“.

Auch Bürgermeisterin Eliza Diekmann knüpfte an das Motto des Jubiläumsfestes an. Schüler im Alter von drei bis 100 Jahren würden hier unterrichtet. „Sind schon Musikschulgroßeltern unter Ihnen?“, fragte sie das zahlreich erschienene Publikum. „Eine ganze Reihe ehemaliger Schüler entdeckte hier ihre Profession. Die hohe Kunst der Musik haben sie in den letzten zwei Jahren durch Videos hochgehalten. Dieser Jubiläumsakt heute ist für viele eine Art Befreiung“, lobte Diekmann. Internationalität zeichne die Musikschule aus, was sich auch im Programm des Jubelfestes äußere. „Das Jubiläum ist ein klares Bekenntnis dazu, dass wir als Menschen in Frieden und Freiheit zusammenleben wollen“, endete Diekmann und erntete auch dafür Beifall.

Umfangreich und international war das Angebot der Musikgruppen, was danach folgte. Das Ensemble „Vielsaitig“ hatte den Titel „Alguna calle girls“ von Maximo Diego Pujol einstudiert. Das Blockflötenensemble, geleitet von Silke Meyer, führte mit „Mein kleiner grüner Kaktus“ in die 1930er-Jahre zurück. Das Querflötenensemble mit Leiterin Gesa Wulfhorst hatte „The King oft the Fairies is comin’“ von Joachim Johov einstudiert. Das Saxophon-Trio mit Lilly Kupsch, Felix und Max Claesen lieferte den Song „Rolling in the Deep“ von Adele, einstudiert von ihrem Leiter Drilon Ibrahimi. Ganz fetzig und wunderbar empathisch wurde es mit dem großen gemischten Orchester unter der Leitung von Harriet Markus. Sie servierten „Music“ von John Miles.

Am Ende bedankten sich Jutta Wenzlaff und Harriet Markus mit Blumen bei Dr. Ulrike Hoppe-Oehl und der Ernsting-Stiftung sowie bei Bürgermeisterin Eliza Diekmann für die jahrelange Unterstützung.