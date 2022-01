Jubiläumsfeier liegt noch auf Eis

Eigentlich hätten sie gerne in diesem Monat beim Neujahrsempfang ihr 101-jähriges Bestehen gefeiert, das eigentlich schon 2021 zum echten Jubiläum einen würdigen Rahmen gefunden hätte, wenn sogar der Bischof für eine Messe gekommen wäre – ganz schön viel Konjunktiv, den die Pandemie der DJK Eintracht Coesfeld abverlangt. Denn aus den Feierlichkeiten wurde (noch) nichts. Trotzdem lässt sich Coesfelds größter Sportverein nicht entmutigen und hat auch für dieses Jahr noch einige Pläne. Im Online-Pressegespräch mit der AZ geben Birgit Pütter, Ludger Kleinschnitker und Michael Laukamp vom BGB-Vorstand einen Einblick in den aktuellen Vereinsbetrieb.

Während der Coronapandemie hat der Verein DJK Eintracht Coesfeld (oben v.l.) auch auf Onlineangebote gesetzt. Die vor einem Jahr unter den Schneemassen eingestürzte Sporthalle soll bis Jahresende wieder neu aufgebaut werden. Das Fitnessstudio ist derzeit wie alle Sportveranstaltungen unter 2G+ wieder geöffnet. Das Stiftungsfest wäre zugunsten des Neujahrsempfangs in diesem Jahr ohnehin ausgefallen. In der Geschäftsstelle Reiningmühle bietet der Verein nun auch Coronatests an. In der Sportwerkstatt am Dreischkamp finden viele Breitensportangebote statt, bis die neue Sporthalle fertig ist. Das Vereinsjubiläum liegt weiter auf Eis, soll aber im September mit einem großen Fest gefeiert werden.

0 Sportbetrieb: Unter der 2G+-Regelung ist zurzeit wieder alles möglich – drinnen wie draußen. Zu Beginn der Pandemie hatte die DJK auch sieben Onlinekurse angeboten, die allesamt gut angenommen wurden. „Mit steigenden Inzidenzen haben wir nun wieder zwei Online-Kurse ins Leben gerufen, wovon aber nur einer zustande kam“, sagt Birgit Pütter. „Das zeigt, dass der Wunsch nach Präsenzsport groß ist.“ Zwar sei der finanzielle und personelle Aufwand für die Kontrollen sehr hoch. „Aber die Mitglieder sind froh, dass wir diesen Aufwand betreiben und fühlen sich auch sicher“, weiß die mobile-Leiterin aus den Rückmeldungen. Bei den Kinderkursen sei die Teilnahme zurzeit jedoch gering. „Dafür konnten wir im zweiten Halbjahr 2021 26 Schwimmlernkurse anbieten“, berichtet Pütter. „Das ist schon der Hammer.“

0 Entwicklung der Mitgliederzahlen: „In den klassischen Abteilungen – Fußball, Handball etc. – gab es kaum Verluste, zu Beginn oft sogar Zuwachs“, bilanziert Ludger Kleinschnitker. Die Kurse hätten im ersten Lockdown knapp 20 Prozent Verluste verzeichnet. „Das ist aber ein Stück weit systembedingt: Weil Kurse ausgelaufen sind und neue nicht wieder anlaufen konnten“, erläutert Michael Laukamp. Die Verluste habe man momentan fast wieder aufgeholt.

0 Wiederaufbau Sporthalle: Vor fast einem Jahr ist das Dach der DJK-Sporthalle an der Dieselstraße unter Schneemassen eingestürzt. Bis die Halle – geplant ist bis Jahresende – wieder aufgebaut ist, finden viele Breitensportarten in der DJK-Sportwerkstatt am Dreischkamp statt (Bericht folgt).

0 Coronatests: Als Service-Angebot vor allem für Mitglieder, aber auch alle anderen werden seit Kurzem auch Corontests in der DJK-Geschäftsstelle in der Reiningmühle angeboten. „Das läuft in sehr familiärer Atmosphäre“, erklärt Kleinschnitker, warum das Angebot gut angelaufen sei. Testzeiten sind wochentags 7 bis 19 Uhr und am Wochenende von 9 bis 15 Uhr.

0 Jubiläumsfeier: Der Neujahrsempfang musste ein weiteres Mal abgesagt werden. Womöglich werde der Termin im Frühjahr nachgeholt. „Wir schwimmen gerade zwischen Bier und Schaum", bedauert Laukamp. Das Stiftungsfest, das sonst im Februar stattfindet, wäre aber wegen des größer geplanten Neujahrsempfangs diesmal ohnehin entfallen. Festhalten will der Verein aber erstmal an seinem großen Vereinsfest am 17. September 2022. „Auch da müssen wir natürlich die Entwicklung abwarten", meint Laukamp. Wenn alles klappt, wird auch endlich der Bischof kommen – nicht im Konjunktiv, sondern im optimistischen Futur I.