Jugendhaus soll neu gebaut werden

Eine große Skateanlage und ein neues Außengelände mit Lokschuppen, Theatermanege, Parcours und Ballspielfeld rund um das Jugendhaus Stellwerk bilden am Bahnhof einen gut genutzten Treffpunkt für junge Leute. Im Gegensatz zu dem modernen Außenbereich weist das bunte Jugendhaus selbst erheblichen Sanierungsbedarf auf. Und dieser ist so groß, dass die Stadt nun einen Neubau des Jugendhauses an gleicher Stelle anstatt einer umfassenden Sanierung in Betracht zieht. Dieses Thema kam jetzt in der Sitzung des Jugendhilfeausschusses auf den Tisch. Die Mitglieder stimmten einstimmig für die Anfertigung einer Machbarkeitsstudie, die eine Vorplanung zum Neubau, eine grobe Kostenschätzung sowie die Evaluierung von Ausweichmöglichkeiten für die Jugendarbeit während der Bauzeit beinhaltet.

Das ehemalige Stellwerk der Deutschen Bahn wurde 1955 gebaut und 1986 von der Stadt übernommen, heißt es dazu in den Sitzungsunterlagen. Seitdem wird es als „Jugendhaus Stellwerk“ für Angebote der offenen Kinder- und Jugendarbeit genutzt. „Der Standort hat sich fest etabliert und ist ideal“, erläuterte Dorothee Heitz, Leiterin des Fachbereichs Jugend, Familie, Bildung und Freizeit. Dass das Gebäude in die Jahre gekommen ist, daraus machte sie keinen Hehl. 0 Energetische Sanierung: Das Dach und Außenwände sind vollständig ungedämmt. Die Fenster weisen eine heute nicht mehr zeitgemäße Zweifachverglasung auf. Zudem sind Photovoltaik-Anlagen, eine solare Warmwassererzeugung und Ähnliches nicht vorhanden. 0 Barrierefreiheit: Kein Bereich des Gebäudes ist barrierefrei erreichbar. In die drei Etagen können Besucher nur über das Treppenhaus gelangen. Wollte man das Haus barrierefrei machen, müsste ein rollstuhlgerechter Aufzug an der Außenfassade des Gebäudes angebaut werden. Aber auch im Inneren wären „erhebliche bauliche Veränderungen für die Herstellung der Barrierefreiheit nötig“, so die Erläuterungen der Stadt. 0 Sicherheit und Aufenthaltsqualität: Der Haupteingang befindet sich rückwärtig gelegen und ist nur über Treppenstufen erreichbar. Der Eingang ist vom Haus aus nicht einsehbar, sodass Besucher ungesehen in das Treppenhaus, in den Keller und die übrigen Etagen kommen können. Das sei laut Stadt besonders bei der Aufsicht problematisch. Auch ist es in der Vergangenheit dazu gekommen, dass Unbefugte, die keinen Zutritt haben sollten, in das Jugendhaus gelangten. Aufgrund der baulichen Gegebenheiten ist außerdem eine pädagogische Arbeit nur bedingt möglich, da die Räume klein und verschachtelt sind. Trotz regelmäßiger Renovierungsarbeiten gelingt es nur schwer, gute Bedingungen für verschiedene Altersgruppen zu schaffen.

All diese Anforderungen sorgen dafür, dass eine Sanierung und Modernisierung von der Stadt als „wenig zielführend“ und nicht rentabel angesehen wird. 440 000 Euro wurden für einen Teil der Maßnahmen in die Haushalte 2021 und 2022 eingestellt, es sei laut Vorlage aber mit weitaus höheren Kosten zu rechnen. Die Stadt untersucht deshalb nun einen Neubau an gleicher Stelle. Die bereits im Haushalt veranschlagten Mittel für die Sanierung sollen nun für eine Machbarkeitsstudie genutzt werden. Ob sich der Rat dem einstimmigen Votum des Jugendhilfeausschusses anschließt, zeigt sich in der öffentlichen Sitzung am 28. Oktober.