Jugendliche beraten Senioren am Smartphone

Die Digitalisierung ist aus der heutigen Zeit nicht mehr wegzudenken. Sie hat die Art und Weise unserer Kommunikation verändert und begleitet uns in allen Lebensbereichen. Doch insesondere älteren Menschen fällt der Umgang mit den digitalen Medien oft noch schwer. Was liegt da näher als Unterstützung von der Enkel- und Urenkelgeneration?

Diese soll das Projekt „Smartphone-Sprechstunde“ bieten, das am 14. März startet. Von 14 bis 15:30 Uhr unterstützen Schüler und Schülerinnen des Pius-Gymnasiums im kleinen Vortragsraum der Familienbildungsstätte bei allen Fragen rund um das Thema Smartphone und Tablet. Eingeladen sind alle Coesfelder und Coesfelderinnen, die Beratungsbedarf bei der Nutzung ihrer digitalen Endgeräte haben.

Das Projekt ist eine Zusammenarbeit des Caritasverbandes, der Christophorus Altenhilfe, der Familienbildungsstätte und des Pius-Gymnasiums in Coesfeld. Die neun Pius-Schüler werden von den Projektkoordinatorinnen in den praktischen Beratungen sowie im Umgang mit Senioren geschult. Die Smartphone-Sprechstunde wird im Rahmen der Projekte „Miteinander - digital“ und „Miteinander digital in Coesfeld“ angeboten, die über das NRW-Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales gefördert sind.