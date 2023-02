Jugendschutz-Kontrollen an Karneval

Der Höhepunkt der „tollen Tage“ rückt näher, die Stadt Coesfeld weist in diesem Zusammenhang noch einmal auf den Jugendschutz hin. Denn nur durch verantwortliches Handeln der Erwachsenen, Eltern, Wirte und in den Karnevalsvereinen, kann Jugendschutz wirkungsvoll umgesetzt werden, teilt die Stadt in einer Pressemitteilung mit.

„Wir werden gemeinsam mit der Polizei an den Karnevalstagen und speziell am Tulpensonntag in Goxel die Einhaltung des Jugendschutzes kontrollieren“, kündigt Hubertus Brüggemann, vom städtischen Fachbereich Recht und Ordnung, an. Dabei festgestellte Ordnungswidrigkeiten werden mit empfindlichen Geldbußen geahndet.

Beim Tulpensonntagsumzug in Goxel sind auch Vertreter des Jugendamtes mit dem Jugendmobil im Einsatz. „Zwei erfahrene pädagogische Mitarbeiterinnen werden vor Ort sein“, sagt Gabi Kaudewitz aus dem Team Jugendförderung. Sie weist zusätzlich auf die von der Arbeitsgemeinschaft Kinder- und Jugendschutz NRW (AJS) ausgegebenen Tipps hin.

„Wir appellieren an die Verantwortung der Eltern und anderer Erwachsener. Ohne sie können Heranwachsende einen risikoarmen Alkoholkonsum nicht erlernen“, sagt Brüggemann. Erwachsene sollten mit gutem Beispiel vorangehen und zeigen, wie man verantwortungsvoll feiern kann, heißt es in der Mitteilung weiter. „Spirituosen und spirituosenhaltige Getränke gehören nicht in die Hände Minderjähriger“, stellt Brüggemann klar.

Die Stadt weist deshalb auf die Bestimmungen hinsichtlich der Alkoholabgabe hin: Branntweinhaltige Getränke dürfen an Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren nicht abgegeben werden. Ebenso ist ihnen der Verzehr nicht erlaubt. Dazu gehören auch Mixgetränke wie Zitronenwodka, Feigenmischgetränke und Alcopops. Vielen Jugendlichen, aber auch Erwachsenen ist nicht bewusst, dass in einer normalen Flasche Alcopop im Durchschnitt mehr Alkohol enthalten ist, als beispielsweise in zwei Schnapsgläsern Korn. An Personen unter 18 Jahren dürfen weder Tabakwaren abgegeben, noch darf ihnen das Rauchen gestattet werden. Als Altersnachweis dient der Personalausweis.