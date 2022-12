Junge Bands beleben Coesfelder Szene

Noch am Samstagmittag stehen die jungen Bands vor dem Orchestersaal, Equipment in den Händen, bestens gelaunt und hoch motiviert, endlich loszulegen. Gegen 16 Uhr treffen die ersten Leute ein, hinter den Kulissen werden letzte Kabel verlegt, Gitarren gestimmt, Sound getestet.

„So langsam werde ich auch nervös“, hört man nicht nur einmal. Dann endlich erklingen die ersten Töne, die „Bandclinic“ beginnt. Seit 2019 fand das Event nicht mehr statt, umso größer ist die Freude, dass es dieses Jahr klappt. „Das besondere an der ,Bandclinic’ ist, dass Musiker, die noch nie mit anderen zusammen Musik gemacht haben, die Möglichkeit haben, gemeinsam zu spielen“, erzählt Bandcoach Simon Bosse. Durch die Arbeit der Coaches in der Musikschule haben sich erste Formationen zusammengetan, die am Abend den Orchestersaal zum Beben bringen. Die ganze Atmosphäre ist energiegeladen, herzlich und das Publikum ist gut aufgelegt. Während der Session wird spontan von Christian, Gitarrist der Sons Of Symphony, eine Coverversion von „Zu spät“ von Den Ärzten auf die Bühne gelegt. Tim, der noch nie mit den Bands aufgetreten ist, präsentiert als Zwischenact seine Version von „Die Da!?!“.

Diese Spontaneität in Kombination mit Talent und guter Laune machen den Abend zu einem vollen Erfolg. „Ich halte es für notwendig, dass Musikschüler in der Lage sind, auch selbstständig Konzerte auf die Beine zu stellen. Es gibt so viele Talente, es muss nur wieder mehr Infrastruktur geben, damit sie sich präsentieren können“, so Bosse. Und dafür war der Abend eine ideale Gelegenheit: Es wird zwischen Coverversionen und selbst geschriebenen Songs hin- und hergewechselt, die musikalische Spannbreite ist groß – von Alternativ-Rock von „Dragonfly“ bis hin zu „In Between“, die ein von Akustikgitarren dominiertes Set spielen.

„Ich bin wirklich stolz, die Bands haben einen fantastischen Job gemacht“, resümiert Bosse am Ende des Abends in der Musikschule. „Das Schönste war zu sehen, wie alle zusammenhalten. Es ist wichtig für mich, Leute zusammenzubringen, Szene zu schaffen und allen die Chance zu geben, mitzumachen und aufgenommen zu werden.“

Eine Fortsetzung soll folgen, wie schon jetzt feststeht.