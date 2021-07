Verstehen, wie die Welt tickt

Was bewegt eigentlich die Welt? Was treibt sie an und wie greifen die politischen Prozesse in unser tägliches Leben ein? Alles Fragen, die nicht nur für Erwachsene wichtig sind. Das Junge-Szene-Team wird ab sofort regelmäßig die Themen aus Politik und Gesellschaft aufgreifen und für junge Menschen einfach erklären.

„Wir merken im SoWi-Unterricht,“, erklärt Lehrer Lars Rinke vom Nepomucenum, „dass sich die Schüler sehr stark dafür interessieren, wie die zunehmend komplizierter werdende Welt tickt.“ Genau an dieser Stelle setzt die Junge-Szene-Seite an und versucht, diese Fragen zu beantworten. „Junge Leser brauchen ein qualitativ hochwertiges Angebot, welches alle Interessen abdeckt“, so AZ-Redaktionsleiter Frank Wittenberg. „Mit der Reihe ,Einfach erklärt’ kommen wir diesen Ziel ein großes Stück näher.“

Jeremy Kitzmann ist zehn Jahre alt und besucht die dritte Klasse der Martin-Luther-Schule in Coesfeld. „Ich interessiere mich grundsätzlich schon für Politik.“ Doch für den Grundschüler gibt es ein entscheidendes Problem: „Manchmal lese ich auch die Politikseite, doch die Themen dort sind meistens sehr kompliziert erklärt.“ Jeremy freut sich darüber, dass auch Themen aus Politik und Gesellschaft in Zukunft für seine Altersgruppe erklärt werden: „Dann werde ich auch häufiger die Zeitung lesen.“

„Der Vorteil, den wir als lokale Tageszeitung haben“, erklärt Marek Walde aus dem Redaktionsteam, „dass wir immer aktuell auf die Themen reagieren können, die in Coesfeld, Rosendahl, Gescher, Billerbeck und der Welt wichtig sind.“ In der neuen Serie „Einfach erklärt“ sollen nicht nur die Themen aus der Weltpolitik und Gesellschaft im Mittelpunkt stehen, sondern auch lokale Themen ein Thema sein. „Was macht eigentlich der Bezirksausschuss? Und wie läuft die Wahl eines Bürgermeisters ab? Dies sind einige der Fragen, mit denen wir uns auch in der kommenden Zeit auseinandersetzen werden.“

| Welche Themen interessieren Euch? Was wolltet ihr schon immer einmal verstehen? Schickt uns eure Vorschläge an jungeszene@azonline.de oder schreibt uns eine Nachricht über unsere Instagramseite.