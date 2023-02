Was ist bloß an „Blankes Kuhle“ passiert? Wer den kleinen Teich an der Ecke Stadtwaldallee/Wahrkamp kennt oder vielleicht als kleines Naturparadies auf seinen Spaziergängen liebt, kann nur geschockt sein: Bäume und Büsche wurden am Stumpf abgesägt und abgeschnitten – über 70 – lässt es sich leicht nachzählen. Enten, Teichläufer und andere Wasservögel haben fast keine Nistmöglichkeiten mehr und sind Fressfeinden ebenso schutzlos ausgeliefert wie der Sonne.

Der Kahlschlag an „Blankes Kuhle“ ist nur die Vorbereitung für eine große Maßnahme, der sich das kleine Gewässer im Sommer unterziehen muss, denn der Teich ist verschlammt – und das circa 70 Zentimeter tief. „Um das ökologische Gleichgewicht wieder herstellen zu können, muss der Schlamm entfernt werden“, erklärt Marie Bongers von der Pressestelle der Stadt. Großes Gerät werde zum Einsatz kommen, das freien Zugang zum Teich benötige, deshalb müssten die Gehölze entfernt werden. Und weil das Schneiden von Grün wegen der Brutzeit nur bis Ende Februar erlaubt ist, habe man bereits jetzt die Säge angesetzt.

Fischen, Enten, Teichläufern, manchmal Schwänen, dem Fischreiher und den Schildkröten, die erstaunlicherweise auch an „Blankes Kuhle“ ein attraktives Umfeld gefunden haben, stehen schwere Zeiten bevor: Sie müssen vorübergehend eine neue Bleibe finden. Dafür kooperiert die Stadt – wie überhaupt bei der kompletten Maßnahme – mit dem Kreis Coesfeld als Unterer Landschaftsbehörde. Während laut Bongers schon klar ist, dass die Fische „durch Mithilfe des Fischereivereins in der Zeit der Entschlammung in einem anderen Gewässer unterkommen“, werde für die anderen Lebewesen gerade ebenfalls in enger Zusammenarbeit mit dem Kreis ein Gutachten erstellt. Dabei wird ermittelt, welche Tiere an der Kuhle überhaupt leben und wo sie am adäquatesten untergebracht werden können, informiert Bongers.

Sie bestätigt, dass sich am Teich zeitweise Schildkröten aufhalten. Sie seien vor längerer Zeit vermutlich von einer Privatperson dort ausgesetzt worden und hätten sich reichlich vermehrt. Ein typischer Lebensraum ist die Grünanlage für sie aber nicht. Bongers: „Wir werden auch dazu eine Lösung mit der Kreisverwaltung erarbeiten.“

Genaue Zeitangaben zum Start der Entschlammung und vor allem auch zum Abschluss der Arbeiten gibt es noch nicht. Dass es Jahre dauern wird, bis sich die Natur rund ums Gewässer erholt hat, ist dagegen jetzt schon sicher.