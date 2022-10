„Kappesköppe“ kehren zurück

Das kommende Wochenende steht im Zeichen der Heiligen Ursula. Diesmal knüpft der Stadtmarketing Verein Coesfeld & Partner an eine alte Tradition an: Die Kohlköpfe kehren zurück, wenn auch in einer abgespeckten Version. Am verkaufsoffenen Ursula-Sonntag (23. 10.) geben die Einzelhändler insgesamt 500 Gutscheine für das Gemüse aus, das das Unternehmen Bio Weiling sponsert.

Stadtmarketing Verein knüpft nach mehr als 20 Jahren an alte Tradition an

Unvergessen ist für viele ältere Coesfelder der Ansturm auf den Kappeswagen nach dem traditionellen Ursula-Umzug. Hunderte von Menschen wollten einen Weißkohlkopf – auch Kappeskopp genannt – ergattern und nach Hause tragen. Zeitweise kam es zu tumultartigen Szenen. Der damalige Geschäftsführer des Stadtmarketing Vereins, Helmut Sunderhaus, wurde seinerzeit als Neuling im Amt schon einmal vorgewarnt, dass stets am Ursula-Donnerstag eine Schlacht auf dem Marktplatz bevorsteht.

Nachdem die Bürgermeister die Karre mit Kappes freigegeben hatten, wirbelten tatsächlich die Kohlköpfe durch die Luft. Bis 2001 hat es den Ursula-Umzug mit dem großen Finale gegeben.

Aufgrund mangelnder Resonanz ist diese Veranstaltung aus dem Jahresprogramm der Stadt gestrichen worden. Damit war auch die kostenlose Ausgabe der Kohlköpfe Geschichte.

Tatsächlich geht die Tradition um den Ursula-Markt, der in vielen Regionen von der Isar bis nach Südtirol – teils auch mit Prozessionen gefeiert wird – in Coesfeld auf das Jahr 1435 zurück.

„Elve dusent megede markt“ lautete der Titel des Herbstmarktes im Mittelalter. Ursprünglich fand dieser Jahrmarkt am 29. August, dem Tag von Johanni Enthauptung, statt.

Grund für die Verlegung des Marktes in den Oktober war die Tatsache, dass an Johanni Enthauptung in St. Lamberti das Kirchweihfest gefeiert wurde und der Marktbetrieb den Gottesdienst unangenehm beeinträchtigte.

Deshalb verlegte der Bischof von Münster den Jahrmarkt auf den 21. Oktober. Als Beweis befindet sich das entsprechende Schriftstück im Stadtarchiv.

In den 80er-Jahren saßen zwölf Frauen mit dem Vornamen Ursula beim Umzug in einem Planwagen, der aus Richtung Osterwick kommend zum Marktplatz rollte. Die Idee dazu stammte von Alois Pölling, dem damaligen Vorsitzenden des Verkehrsvereins.

Er war es auch, der bei dieser Attraktion eine uralte Schubkarre mit Kappesköppen in die City transportierte. Als Zeichen dafür, dass es in alten Zeiten auf dem Markt verschiedene Zutaten und Geräte für die Herstellung von Sauerkraut zu kaufen gab. 1982 ist bereits von einem großen Wagen und Bergen von Kohl die Rede, um die sich die Schaulustigen drängelten.

Ein Gedränge um die Kohlköpfe wird es am kommenden Ursula-Sonntag nicht geben. Alles wird geordnet ablaufen. Nachdem die Einzelhändler die Gutscheine in Eigenregie an ihre Kunden verteilt haben, können diese ihre Kohlköpfe mitten in der City abholen.

An der Ecke Schüppenstraße zur Bernhard-von-Galen-Straße ist von 13 bis 18 Uhr eine Ausgabestelle eingerichtet. Der Stadtmarketing Verein möchte damit eine verschwundene und damals liebgewonnene Tradition wiederaufleben lassen.