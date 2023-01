Karten für Büttabende und Altweiber sichern

Coesfeld

Wer sich noch Karten für die Karnevalsveranstaltungen von AnKoBlu sichern möchte, kann dies am Sonntag (22. 1.) von 11 bis 13 Uhr im Kolpinghaus. „Für den Büttabend am Samstag, 11. Februar, sind nur noch ein paar Restkarten vorhanden, und für Freitag, 10. Februar, haben noch einige Jecken die Chance auf einen Platz im Saal“, berichtet Norbert Lütkenhaus über den guten Vorverkaufsstart am vergangenen Sonntag. Auch für die Weiberfastnachtsveranstaltung am 16. Februar (Programm ab 15.11 Uhr im Kolpinghaus) sind noch Platz-Reservierungen möglich.