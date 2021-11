Kaum Chancen für Glasfaser in der City

Es ist das klassische Problem vieler Innenstädte: der „Donut“ beim Breitbandausbau. Will heißen: Während die Bürger in den Randzonen der City und in den Gewerbegebieten bereits mit Highspeed surfen können, zeigt sich beim Glasfaserausbau im Kern der Innenstadt selbst ein Loch. „Das bedeutet aber nicht, dass es dort gar kein Glasfaser gibt“, betont Klaus Volmer (Stadt), der den Mitgliedern des Haupt- und Finanzausschusses in der jüngsten Sitzung die Digitalisierungsstrategie der Stadt erläuterte.

Beim Glasfaseranschluss hat der Kreis Coesfeld Gas gegeben, dass er mittlerweile NRW-weit an der Spitze steht. Doch die Nachfrage im Innenstadtbereich ist in den meisten Städten wie auch in Coesfeld eher unzureichend. Möglich wäre es, in Zukunft auf eine 5G-Mobilfunklösung zu setzen (kleines Bild).

Denn viele Einrichtungen wie das Krankenhaus seien auf Glasfaser angewiesen und würden daher in Eigeninitiative Business-Tarife bei der Telekom oder 1 & 1 Versatel abschließen, erläuterte Volmer weiter auf eine Anfrage von Ludger Kemmerling (Grüne). Privatpersonen, die in der Innenstadt wohnen, haben jedoch kaum Chancen auf einen Anschluss an die Datenautobahn. Anders sieht es in den Bauerschaften aus. „Fast alle Außenbereiche sind erschlossen“, berichtete Volmer. Zurzeit seien Brink Süd und der Wulferhook in Vorbereitung. Nur in den Letter Bauerschaften Herteler, Beikel und Stripperhook wurde nicht die erforderliche Nachfrage erzielt. „Der Ausbau dort liegt mir sehr am Herzen“, bekundete Dr. Heiner Kleinschneider (CDU). „Ich möchte den Leuten jedoch Mut machen, dass man mittelfristig zu einer Lösung kommen wird. Denn die Bauerschaften dürfen keinen Standortnachteil habe“, sagte der Letteraner und hakte auch noch mal nach, wie es beim Mobilfunkausbau aussieht. Vor allem beim Sorgenkind Harle mit seinen weißen Flecken auf der LTE-Landkarte hatte die Verwaltung keine frohe Botschaft zu verkünden. „Dort steht aktuell nichts an“, sagte der Digitalisierungsbeauftragte Jörg Segbert.

Ob bis Ende 2022 wirklich alle Leistungen der Verwaltung auch digital angeboten werden können, zog Volmer in Zweifel. „Die Voraussetzung dafür ist erstmal, dass wir Medienbrüche abschaffen“, erklärte der Fachbereichsleiter. „Ich hätte es sinnvoll gefunden, wenn man sich auf das konzentriert hätte, was für die Bürger am wichtigsten ist.“ Die Darstellung dessen, was die Digitalisierung für die Bürger vereinfacht, hielt auch Ralf Nielsen (SPD) für wichtig.

Immerhin noch eine gute Nachricht: Durch die Digitalisierung werden sich laut Volmer zwar Stellen verändern, aber keine Stellen abgebaut, versicherte der Leiter des Fachbereichs Zentrale Dienste und Bürgerservice.