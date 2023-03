Kaum Chancen für Videoüberwachung

Coesfeld

Schraubendreher, Maulschlüssel und Zange hängen noch an der Kordel der Rad-Service-Station am Bahnhof. Doch ein Band baumelt ausgefranst vor sich hin. „Da fehlt schon Werkzeug. Das ist ärgerlich, aber leider immer so, wenn etwas neu ist“, sagt Renate Rösing vom Tiefbauamt der Stadt, die am Dienstag in ihrer Mittagspause einen Kontrollgang durch die Mobilstation macht. An der Wand steht ein Kinderfahrrad ohne Sattel. Und wenn die kriminelle Energie überhandnimmt, hilft auch kein Bügelschloss am Drahtesel mehr. Diese Erfahrung mussten auch Andreas Temming und sein Sohn machen – und das, obwohl die Mobilstation laut Homepage der Stadt doch ein besonders sicherer Abstellplatz sei.

Von Florian Schütte