Kaum noch freie Intensivbetten im Krankenhaus

Coesfeld

Auch auf den Intensivstationen in den Christophorus-Kliniken wird es langsam eng. „In den letzten Wochen wurden unsere bislang freien Intensivkapazitäten in Dülmen und Coesfeld zunehmend in Anspruch genommen“, berichtet Geschäftsführer Dr. Mark Lönnies auf Nachfrage unserer Zeitung. So seien am Dienstag alle Betten belegt gewesen. Das hängt auch mit den Corona-Patienten zusammen. Noch nicht unbedingt mit der Anzahl, aber mit der im Schnitt deutlich längeren Verweildauer. Lönnies: „Die Corona-Patient:innen, die hier liegen, sind aktuell deutlich länger in Behandlung als andere Intensiv-Patient:innen. Das bedeutet, dass freie Kapazitäten sehr zügig belegt werden, andererseits aber lange Zeit keine Patient:innen entlassen werden können.“ Ziel der Christophorus-Kliniken sei es, „die Kapazitäten auf den Intensivstationen für Corona-Patient:innen sowie für Schwerstkranke und -Verletzte freizuhalten, damit Notfälle wie zum Beispiel Patient:innen mit Verdacht auf Herzinfarkt immer aufgenommen werden können.“

Von Kristina Kerstan und Detlef Scherle