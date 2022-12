Kaum Privatsphäre – aber umsorgt

Jaroslawa ist eine von 60 Geflüchteten aus der Ukraine, die in der Turnhalle im Schulzentrum an der Holtwicker Straße untergebracht sind. Die junge Frau freut sich über das Engagement der zehn Mitarbeitenden des DRK-Kreisverbandes Coesfeld, die den Betrieb dieser Unterkunft Tag und Nacht sicherstellen. Auch wenn sie kaum Deutsch spricht, zeigt sie mit einem Lächeln ihre Dankbarkeit.

In Unterkunft für Geflüchtete in der Turnhalle im Schulzentrum wohnen aktuell 60 Menschen aus der Ukraine

Kümmern sich in der Flüchtlingsunterkunft in der Turnhalle im Schulzentrum um das Wohlergehen der Menschen aus der Ukraine: (v.l.) Pierre Mouawad, Jasmin Idelmann, Abdallah Abdul-Latif (alle vom DRK), Bewohnerin Jaroslawa aus der Ukraine, Svenja Heuer und Anna-Lena Krafft (beide von der DRK-Fachstelle Integration) und DRK-Geschäftsführer Christoph Schlütermann (Kreisverband Coesfeld).

Allen sei bewusst, dass es sich nur um eine vorübergehende Wohnmöglichkeit handeln könne, betont DRK-Geschäftsführer Christoph Schlütermann. „Denn Turnhallen sind das letztmögliche Mittel“, sagt er mit Blick drauf, dass dies Einschränkungen sowohl für die Schulen und Vereine als auch für die Bewohner mit sich bringe. Feste Stellwände teilen die Turnhalle in zwölf Quadratmeter große Räume auf, in denen jeweils zwei Etagenbetten stehen. Den restlichen Raum nutzen die Kinder zum Spielen und Laufenlernen. „Die Möglichkeiten einer Privatsphäre sind begrenzt“, sagt Svenja Heuer von der DRK-Fachstelle Integration, die die Einrichtung gemeinsam mit ihrer Kollegin Anna-Lena Krafft regelmäßig aufsucht, um offene Sprechstunden für die Bewohner anzubieten und sich individuell um die Geflüchteten zu kümmern. Es geht um die erste Orientierung, um Integrationskurse, Kita-Plätze, Aufnahme in die Schule und die Gesundheitsversorgung. „Beziehungsarbeit ist dabei sehr wichtig“, betont Svenja Heuer. In besonderen Konfliktsituationen vermitteln sie die Bewohner aber auch weiter, zum Beispiel an die Schulsozialarbeit. „Wir stehen in engem Austausch mit dem Sozialamt“, hebt Anna-Lena Krafft hervor. Und auch der Kontakt zu den ehrenamtlichen Flüchtlingsinitiativen werde gerne vermittelt.

Während sich Svenja Heuer und Anna-Lena Krafft um die sozialen Themen kümmern, hat das zehnköpfige Team unter Leitung von Abdallah Abdul-Latif das leibliche Wohl und die Wohnsituation der Geflüchteten im Blick. Ein Catering-Unternehmen liefert das Essen. Zehn DRK-Mitarbeitende versorgen die Bewohner im Drei-Schichten-System. Auch nachts gibt es stets Ansprechpartner. Abdul-Latif hat bereits viele Erfahrungen sammeln können, als das DRK in 2015 Unterkünfte für Geflüchtete aus Syrien betrieben hat. Im Vergleich dazu sei die aktuelle Situation entspannter. Damals seien Geflüchtete in Bussen eingetroffen, und schnelles Handeln sei gefragt gewesen. Die Turnhalle wurde am 17. Oktober als Notunterkunft in Betrieb genommen. Zu Beginn haben dort 29 Ukrainer gewohnt. Zwischenzeitlich ist diese Zahl immer wieder stark angewachsen.

Aktuell würden weniger Ukrainer eintreffen, sagt Schlütermann. Dafür würden wieder mehr Menschen über die Balkanroute flüchten und in den Kreis Coesfeld kommen.

In Coesfeld wohnen insgesamt 580 Geflüchtete; im vergangenen Jahr habe es um dieselbe Zeit 245 gegeben, berichtet Svenja Heuer. Damals habe es zwölf Unterkünfte gegeben; aktuell seien es 30; weitere zwölf seien in Planung.

Immer wieder froh sind Svenja Heuer und Anna-Lena Krafft, wenn die Geflüchteten von der Turnhalle in eine städtische Unterkunft umziehen können, die ein wenig mehr Privatsphäre biete. Am Donnerstag hätten 20 Menschen in das Gebäude am Weßlings Kamp umziehen können. Auch Jaroslawa hofft darauf, bald umziehen zu können.