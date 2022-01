Kehrtwende: Real wird weiterbetrieben

Coesfeld

(fab). Überraschende Kehrtwende beim Coesfelder Real-Standort: Dieser soll nun doch unter der Real-Flagge weiterlaufen – inklusive der Mitarbeiter, die in dieser Woche informiert wurden. Bisher hatte der Einzelhandels-Konzern stets kommuniziert, dass alle Märkte entweder geschlossen oder an Wettbewerber veräußert werden. Am Donnerstag dann die Wende mit einer dritten Variante: Investor SCP verkündete, dass rund 60 Standorte an die Unternehmerfamilie Tischendorf sowie ein Team von Real-Managern veräußert werden. Diese wollen das Unternehmen nun restrukturieren. „Ich kann bestätigen, dass Coesfeld zu diesen Standorten gehört“, sagt ein Real-Sprecher auf Nachfrage. „Der Markt wird einfach weitergeführt, als wäre nie etwas gewesen.“