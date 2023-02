Kein Böllerverbot innerhalb der Wälle

Coesfeld

Der Haupt- und Finanzausschuss des Stadtrates hat den Antrag eines Bürgers abgelehnt, das Böllern und Raketenabfeuern an Silvester im Bereich innerhalb des Promenadenrings und darüber hinaus in einem Umkreis von mindestens 150 Metern um verschiedene Einrichtungen (u. a. Seniorenheime und Tierställe) zu verbieten. Nur die beiden Grünen-Vertreter waren dafür. Er habe seinen Hund gefragt und der habe ja gesagt, berichtete Fraktionssprecher Erich Prinz augenzwinkernd. Und im Ernst: Das Tierleid durch die Böllerei sei groß. „Wir sollten den Versuch starten in Coesfeld“, meinte er. Zudem wüssten alle, wie es nach diesem Jahreswechsel auf dem Marktplatz ausgesehen habe. Auch er sei Hundebesitzer, so Gerrit Tranel, Fraktionschef der CDU. Er wolle aber lieber an die Eigenverantwortung jedes Einzelnen appellieren: „Jeder sollte den Platz so verlassen, wie er ihn vorgefunden hat.“ Ein Böllerverbot wäre auch nur schwer zu kontrollieren und 150 Meter rund um Kirchen gelte es ohnehin schon: „Rein theoretisch hätte man da auf dem Marktplatz schon ein Anpackende.“

Von Detlef Scherle