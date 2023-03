Kein Dornröschenschlaf in der Mühle

Zu hören ist nur das Rauschen der Berkel direkt nebenan. Ansonsten ist es ruhig geworden in der Reiningmühle, in der seit dem Umbau vor genau 40 Jahren das Herz der DJK Eintracht Coesfeld schlug. „Das wollen wir wieder ändern“, sagt Ludger Kleinschnitker, Vorstandssprecher des Sportvereins. In das ehrwürdige Gebäude soll wieder Leben einziehen – in ein „Haus des Ehrenamtes“, das künftig alle Institutionen nutzen können.

Bis zum vergangenen Oktober war die DJK-Geschäftsstelle in der Mühle untergebracht, ehe der Umzug ins Gesundheitszentrum mobile erfolgte. Aus Energiespargründen, aber auch, weil es sich für die Mitarbeiter und Verantwortlichen als sehr praktikabel herausgestellt hat. „Wir haben im mobile kurze Wege und können viele Synergieeffekte nutzen“, erklärt Kleinschnitker. Zudem kommen die Mitglieder nun barrierefrei zu ihren Ansprechpartnern.

In einen Dornröschenschlaf soll die Reiningmühle aber nicht fallen, im Gegenteil. „Wir wollen sie nicht verfallen lassen“, betont Kleinschnitker. Deshalb sei die Idee entstanden, aus der Mühle das „Haus des Ehrenamtes“ zu machen – mit dem Ziel, dass ehrenamtlich tätige Vereine und Verbände die Räumlichkeiten künftig für ihre Veranstaltungen nutzen können. Ein Seminarraum mit Beamer und Internetzugang bietet Platz für bis zu 15 Personen, der Gastraum gar für bis zu 40 – erweiterbar um das Zelt und die Gartenanlage in Richtung Berkel. „Auch der Bürobereich, in dem bislang die Geschäftsstelle untergebracht war, könnte künftig von Interessenten genutzt werden“, erläutert der Vorstandssprecher.

Die ersten Rückmeldungen gibt es bereits. Geplant ist ein Online-Buchungssystem, in dem sich die Vereine, Verbände oder Nachbarschaften ab dem 1. April ihren Platz zum passenden Termin sichern können. Und das für einzelne Veranstaltungen, möglichst nicht für wöchentlich feste Termine, damit das Angebot breit aufgestellt werden kann. „Wir kümmern uns dann darum, dass beispielsweise die Heizung läuft und auch sonst alles in Ordnung ist“, kündigt Ludger Kleinschnitker an. Finanziert werden soll das über eine kleine Nutzungspauschale. „Und zwar gerade kostendeckend“, betont er. „Wir wollen uns daran nicht bereichern, sondern wieder Leben in unsere Reiningmühle bringen.“ 7 Eine Infoveranstaltung zur künftigen Nutzung im „Haus des Ehrenamtes“ findet am Dienstag (14. 3.) um 19 Uhr in der Reiningmühle statt. Alle Interessenten können sich im Vorfeld per Mail unter info@djk-coesfeld.de anmelden oder auch spontan vorbeikommen.