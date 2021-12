Kein „feucht-fröhliches“ Stelldichein

Wer an das gemütliche Stelldichein an der Loburg denkt, dem kommt nicht nur die Wildbratwurst und wärmender Glühwein in den Kopf, sondern der denkt vielleicht auch an die vielen Menschen, die sich, eng an eng, über die Wege und die schmale Brücke bis in den Innenhof der Loburg schieben. Zum 16. Mal fand die Loburger Vielerlei in 2019 statt – eine Neuauflage ist nun für den kommenden Adventssonntag (12. 12.) geplant. Aber, so betont Organisatorin Sophia Prinzessin zu Salm-Salm: „Wir ignorieren die aktuelle Corona-Lage auf keinen Fall. Wir gehen die Loburger Vielerlei mit Bedacht und mit viel Vorsicht an.“

Die Loburger Vielerlei soll am kommenden Sonntag (12. 12.) unter besonderen Vorkehrungen stattfinden. Organisatorin Sophia Prinzessin zu Salm-Salm (rundes Bild) bittet die Besucher um Rücksichtnahme. Das Angebot auf der Burg fällt in diesem Jahr kleiner aus, mit von der Partie sein wird aber Kurt Hagedorn, der von Beginn an auf dem kleinen Adventsmarkt seine Metallarbeiten anbietet.

Wenn die Prinzessin von der kommenden Veranstaltung erzählt, kommt sie immer wieder darauf zurück, dass es kein Fest wie in den vergangenen Jahren sein wird und die Organisatoren eine besondere Vorsicht an den Tag legen werden. Bereits an der Zufahrt zur Burg an der Loburger Straße wird die 2G-Regelung überprüft. Besucher sollten neben dem Genesenenausweis oder den Impfpass auch den Personalausweis bereithalten. Jeder Gast bekommt dann einen Stempel auf die Hand gedrückt, der unmittelbar vor der Burg kontrolliert wird, so die Organisatorin. Auf dem gesamten Gelände gilt die Maskenpflicht.

Die Loburger Vielerlei soll sich in diesem Jahr wie ein gemütlicher Rundgang um die Burg herum gestalten, „es wird weniger Stände geben, die mit viel Abstand aufgebaut sind“, kündigt Prinzessin zu Salm-Salm an.

Neben der Wildbratwurst, die in jedem Jahr aufs Rost kommt, wartet der Adventsmarkt mit dem Verkauf von Weihnachtsbäumen und einem kleinen Angebot an Kunsthandwerk auf. Mit dabei sein wird auch Kurt Hagedorn, ein Urgestein, „er ist seit der ersten Veranstaltung auf der Loburg dabei“, der verschiedene Arbeiten aus Metall zum Kauf anbietet. Aktionen in geschlossenen Räumen wird es nicht geben. Den Glühweinstand werden die Besucher im Innenhof der Burg finden, „wir werden vor der Brücke aber akribisch darauf achten, dass sich dort nicht zu viele Gäste aufhalten.“ Im Notfall, so die Prinzessin, müsse bei großem Andrang bereits das Tor vor der Zufahrt zur Burg geschlossen werden. Gleichzeitig bittet sie auch die Besucher um Vorsicht und darum, keine Trauben vor den Ständen zu bilden.

Gemäßigt, „und nicht feucht-fröhlich und so entspannt wie in den vergangenen Jahren“ werde die kommende Veranstaltung wohl werden, mutmaßt die Prinzessin. Trotz der Vorsichtsmaßnahmen und des mit dem Ordnungsamt abgestimmten Hygienekonzeptes möchte Sophia Prinzessin zu Salm-Salm den Gästen einen kleinen Lichtblick in der dunklen Zeit geben: „Wir laden ein, einen schönen und besinnlichen dritten Adventssonntag zu erleben.“

7 Geöffnet ist die Loburger Vielerlei am Sonntag (12. 12.) von 11 bis 18 Uhr.