Keine Ausbauoffensive in Sicht

Die Dülmenerin, die gerade ihren schwarzen MG5 Electric mit der E-Ladesäule auf dem Parkplatz Hohe Lucht verkabelt, nimmt kein Blatt vor den Mund. „Die Ladeinfrastruktur in Coesfeld ist auf jeden Fall ausbaufähig“, sagt die werdende Mutter, die im vergangenen Jahr vom klassischen Verbrenner auf den Elektrokombi umgestiegen ist. Damit stimmt sie jüngsten Medienberichten zu, nach denen in den Städten und Gemeinden des Münsterlandes noch ordentlich Luft nach oben ist, was öffentlich zugängliche Elektro-Tankstellen angeht.

Ein Blick auf die reinen Zahlen untermauert diese These. Laut Bundesnetzagentur gibt es in Coesfeld und Lette, Stand November 2022, 24 öffentlich zugängliche E-Ladestationen, darunter zwei Schnellladeeinrichtungen, die jeweils mit zwei Ladepunkten ausgestattet sind. Ihnen standen 2022 550 in Coesfeld zugelassene E-Kraftfahrzeuge gegenüber. Wenn sich der Trend der vergangenen Jahre fortsetzt, ist mit steigenden Zulassungen zu rechnen. Hinzu kommen Berufspendler und Besucher, die mit E-Fahrzeugen nach Coesfeld kommen, wie die Dülmenerin im Beispiel. Zur Wahrheit gehört natürlich auch, dass es neben den öffentlichen noch eine Vielzahl von privaten und betrieblichen Ladestellen gibt, die allerdings statistisch nicht erfasst sind. Insofern gelten die öffentlichen Stationen als Maß für die Maschen des Ladenetzes, das so gesehen in Coesfeld recht luftig gewebt ist.

Eine echte Ausbauoffensive ist aktuell jedoch nicht in Sicht, wie Anfragen bei den lokalen Hauptakteuren, Stadtwerke Coesfeld und Gesellschaft des Kreises Coesfeld zur Förderung regenerativer Energien mbH (GFC), ergaben. Die Stadtwerke betreiben nach eigenen Angaben 14 Stationen mit 22 Kilowatt (kW) Ladeleistung pro Ladepunkt und verzeichnen einen kontinuierlichen Anstieg der Ladevorgänge. „Während wir 2021 3200 Ladevorgänge hatten, waren es in 2022 mit rund 6800 Ladevorgängen mehr als doppelt so viele“, so Pressesprecherin Antje Evers. Weitere Standorte für Ladesäulen seien in regelmäßiger Prüfung und würden bedarfsorientiert ausgebaut, heißt es in der Stellungnahme weiter, die lediglich ein konkretes Vorhaben nennt. „Wir werden das Angebot in den nächsten Monaten um einen noch deutlich leistungsfähigeren Hochleistungslader (HPC Schnelllader mit 2 x 150 kW Ladeleistung) ergänzen. Dieser wird am Parkplatz am Tüskenbach errichtet.“

Der Kreis Coesfeld betreibt über seine Tochtergesellschaft GFC vier öffentlich zugängliche Ladesäulen mit jeweils zwei 22 kW-Ladepunkten in Coesfeld. Über die Anzahl der Ladevorgänge 2022 liegen derzeit keine Angaben vor, da die Auswertung des Abrechnungsdienstleisters noch aussteht. Nach Angaben der Pressestelle des Kreises wird die GFC in diesem Jahr voraussichtlich keine weiteren Ladesäulen in der Kreisstadt errichten.

Zur Förderung von E-Mobilität gehört indes nicht nur die Ladeinfrastruktur, wie eine weitere Bemerkung der Besucherin aus Dülmen deutlich macht. „Bei uns in Dülmen können Elektroautos auf allen gebührenpflichtigen, öffentlichen Parkplätzen kostenlos parken.“ Ein Gedanke, der im Zusammenhang mit Klimaschutz- und Mobilitätskonzepten zumindest diskussionswürdig sein dürfte. 7 Wer sich für die Standorte öffentlich zugänglicher Ladestationen interessiert, findet online unter https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Fachthemen/ElektrizitaetundGas/E-Mobilitaet/Ladesaeulenkarte/start.html eine Übersicht. Darin sind Normal- und Schnellladestationen blau bzw. rot markiert.