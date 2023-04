Keine Veranstaltungen im Fietzengarten

Coesfeld

Heute startet der Fietzengarten in Harle in die neue Saison – und wieder darf er, wie in den vergangenen Jahren auch, nur unter Vorbehalt den Betrieb für die Sommermonate aufnehmen. Veranstaltungen sind dort nicht gestattet. „Wir sprechen jetzt zum dritten Mal in Folge eine Duldung aus“, informierte Ludger Schmitz, Leiter des städtischen Fachbereichs Planung, Bauordnung, Verkehr, jetzt auch den zuständigen Fachausschuss.

Von Ulrike Deusch