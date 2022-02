Kettenhäuser auf kleinen Grundstücken

Bisher war geplant, auf den nicht mehr benötigten Flächen des Friedhofs an der Marienburg den Bau von zwölf Einfamilienhäusern zu ermöglichen. Da der Druck von Bauwilligen in Coesfeld anhaltend groß ist, schlägt die Verwaltung nun in Vorlagen für den Umwelt- und den Bauausschuss, die am Mittwoch beziehungsweise Donnerstag tagen, ein verdichtetes Bauen an dieser Stelle vor. Dann könnten auf kleineren, im Schnitt etwa 250 Quadratmeter großen Grundstücken fast doppelt so viele Bauwünsche erfüllt werden – allerdings im Ketten-, Reihen- und Doppelhaus-Stil. „Diese Bautypen als Einfamilienhäuser sind vorgesehen, um sparsam mit Grund und Boden umzugehen, geringere Grundstückskosten und Baukosten zu generieren und energieeffizienteres Bauen zu gewährleisten“, argumentiert die Verwaltung.

Erschlossen werden soll das neue kleine Baugebiet im Süden von der Straße An der Marienburg her. Zusätzlich ist eine Ausfahrt an der Kiebitzweide angedacht. Zwei schmalere Wohnwege erschließen die übrigen Grundstücke. Änderungen hieran sind aber noch möglich.

Um ein einheitliches Gestaltungskonzept verwirklichen zu können, sollen die Baugrundstücke nicht direkt an einzelne private Bauherren veräußert werden, sondern über einen Projektträger. Der soll eine kleine Siedlung von städtebaulich, architektonisch und ökologisch hoher Qualität aus einem Guss realisieren. Bei der späteren Vergabe der Grundstücke sollen verschiedene weitere Kriterien zum Tragen kommen. „Es soll vorgesehen werden, anteilig – zum Beispiel eine Mindestanzahl an Wohneinheiten – auch förderfähigen Wohnraum für Familien zu schaffen, sei es als Mieteinfamilienhaus im Reihenhaus oder selbst genutztes Eigentum“, so die Verwaltung. So könnte auch Wohnraum für Familien mit Wohnberechtigungsschein entstehen. Die genauen Regelungen sollen im Rahmen der Vergabe an einen Träger, der das Konzept umsetzt, festgehalten werden. Grundsätzlich möglich ist aber auch, die Baufelder statt an Investoren an Baugemeinschaften zu vergeben. Bevor das Vergabeverfahren beginnt, soll das Interesse daran bei einer Informationsveranstaltung abgefragt werden. Dazu werden von der Stadt alle Interessierten, die dort bauen wollen, und auch angrenzende Eigentümer eingeladen.

Die Höhe der Grundstückspreise, die sicherlich viele Bauwillige interessieren wird, steht nach Auskunft der Verwaltung zurzeit noch nicht fest. Sie soll mit den Kriterien erst festgelegt werden, wenn der Stadtrat den neuen Plänen zugestimmt hat.

Dieser Grundsatzbeschluss soll nach der Vorberatung in den Ausschüssen am 17. Februar fallen.