Kiepenkerl in Uniform

Ortskundig ist er schon mal, der neue Bezirksbeamte. Denn Karsten Bröckerhoff ist nicht nur Ur-Coesfelder, sondern auch noch gelegentlich als Stadtführer in der Berkelstadt unterwegs. Sogar als Kiepenkerl tritt er gemeinsam mit seinem Vater Ferdinand auf.

Der war es auch, der seinen Weg in den Polizeidienst ebnete. Denn ursprünglich hatte Karsten Bröckerhoff eine Lehre als Vulkaniseur gemacht. Angesichts des rauen Umgangstons habe er sich aber schon früh gedacht: „Das machst du nicht dein Leben lang.“ Irgendwann habe Vater Ferdinand, selbst Polizist, ihm geraten: „Werd doch auch Schutzmann.“

„Schutzmann – ein schöner Begriff“, meint Eliza Diekmann, die den neuen Bezirksbeamten zu dessen offizieller Vorstellung willkommen hieß. Der Ausdruck passe doch gut zum Bezirksdienst, weil er das Positive betone. „Das freundliche Gesicht vor Ort“ und dessen Sichtbarkeit seien wichtig für das Sicherheitsgefühl in der Stadt. „Braucht man das noch? Auf jeden Fall“, stimmte Landrat Dr. Christian Schulze Pellengahr mit ein. „Der Bezirksdienst wird nicht weggeknausert“, so der Landrat. Der Bezirksbeamte sei bei vielen Ermittlungen der „Dreh- und Angelpunkt“, denn der kenne sein Revier schließlich am besten.

„Die 22, die wir haben, sind sakrosankt“, betont auch Polizei-Abteilungsleiter Thomas Eder. Denn der Bezirksbeamte erfülle eine wichtige Aufgabe als Bindeglied zum Bürger. Und Wachleiter Norbert Voßkühler freut sich, „dass das Trio wieder komplett ist“. Gemeinsam mit den anderen Bezirksbeamten Udo Stöhler und Christian Mäfers geht Bröckerhoff schon seit September seinem Dienst nach. Die „großen Fußstapfen“ seines Vorgängers Peter Ploß hoffe er gut auszufüllen, sagt der neue Mann. Verantwortlich ist er für den westlichen Bezirk zwischen Dülmener und Borkener Straße bis nach Goxel.

Nach Dienstjahren in Köln und Recklinghausen kam Bröckerhoff 1999 auf die Wache in seiner Geburtsstadt Coesfeld. Zuletzt war er als Teil der Krad-Gruppe für fünf Jahre im gesamten Kreisgebiet auf dem Motorrad unterwegs. Auch da sei man für die Bürger schon sehr präsent. Ohne den „Panzer“ komme man nun aber noch leichter ins Gespräch. „Man quasselt gerne“, so Bröckerhoff. Etwas ungewohnt sei die neue Rolle noch: Denn nun besucht er die „Klienten“ auch schon mal zu Hause, etwa um einen Haftbefehl zu vollstrecken.

Auch die Bürgersprechstunde sei etwas neues. Distanz gebe es da kaum. „Ich freue mich auf die nächsten Jahre“, sagt Bröckerhoff. „Mal gucken, wie lange meine Frau mich arbeiten lässt.“ Um einen lockeren Spruch ist er nicht verlegen. Auch das ist wahrscheinlich nicht die schlechteste Voraussetzung für den Job.