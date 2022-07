Kinder bauen wieder Traumhäuser

COESFELD

Unter dem Motto „Wir bauen unser Traumhaus“ findet vom 11. bis 22. Juli das Ferienprojekt „Bauspielplatz“ auf dem Spielplatzgelände am Lübbesmeyer Weg statt, das vom städtischen Fachbereich Jugend, Familie, Bildung und Freizeit kostenfrei angeboten wird. Zwei Wochen lang sind Kinder und Jugendliche von sech bis 14 Jahren zum Werkeln, Zimmern und Hämmern ihrer eigenen Holzhäuser eingeladen. „Wir nähern uns dieses Jahr wieder an den gewohnten Regelbetrieb an, wie er bei dem Ferienprojekt vor Corona stattgefunden hat“, erklärt Niklas Dapper vom genannten Fachbereich in einer Pressemitteilung.