Kinder heben Münz-Schatz im Wald

Überraschend haben die Fundtiere die Fahrräder von der Spitze der Statistik verdrängt. Waren es 2020 noch 140 Drahtesel, die dem Fundbüro gemeldet wurde, hat sich ihre Zahl 2021 mehr als halbiert. Lediglich 63 Fahrräder – darunter drei E-Bikes – sind in Coesfeld und Lette aufgelesen worden. Eine mögliche Erklärung: Weil fast jeder zweite beim Fahrradkauf in ein teureres E-Bike investiert, wird besser auf den neuen Drahtesel Acht gegeben. Eine andere plausible Erklärung hat Frederik Hessling: „Vielleicht sind in der Lockdown-Zeit auch einfach weniger Fahrräder gefunden worden?“

Überhaupt spiegelt sich die Pandemie auch ein Stück weit in der Statistik der insgesamt 503 Fundobjekte wider (2020: 479). Schnell mal den Personalausweis zum Datenabgleich bei der 2G-Kontrolle gezückt und anschließend nur lose in die Tasche gesteckt – schon ist es passiert. So ist es nicht verwunderlich, dass 70 Dokumente und Plastikkarten gefunden wurden – 14 mehr als im Vorjahr. Unter diesen Fundstücken befinden sich alleine vier Impfpässe, -nachweise oder -bücher. Auch die Zahl der gefundenen Handys ist um sechs Stück im Vergleich zu 2020 gestiegen – kommt man doch kaum noch irgendwo ohne das Smartphone rein.

Verdoppelt hat sich die Zahl der gefundenen Schmuckstücke. Vermehrt aufgelesen wurden auch zum Teil hochwertige technische Geräte und Elektronikartikel (+ 11). Interessant ist auch ein Blick in die Kategorie „Sonstiges“. „Bei einer Zahnprothese oder einem Rollator fragt man sich schon, wie man das verlieren kann“, schmunzelt Frederik Hessling. „Oder wie eine Schildkröte entlaufen kann – die ist ja im Allgemeinen nicht besonders schnell“, spielt er auf die Kategorie Fundtiere an.

Diese machen mit 145 schon mehr als ein Viertel aller Fundposten aus. An der Spitze stehen 106 Katzen, gefolgt von 24 Hunden, sieben Vögeln, vier Kaninchen, drei Schildkröten und einem Meerschweinchen. In fünf Fällen hatten die Finder ein Herz für Tiere bewiesen und zwei Vögel, eine Katze, einen Hund und das Meerschweinchen bei sich aufgenommen, als sich der Eigentümer nach Ablauf Frist nicht gemeldet hat.

Apropos: Sechs Monate hat der Eigentümer Zeit, seinen Verlust anzuzeigen. Dies kam 2021 immerhin in 27,8 Prozent der Fälle vor. Manche Gegenstände werden innerhalb der Frist auch an andere Behörden oder Fundbüros weitergeleitet – wenn zum Beispiel ersichtlich ist, dass der Eigentümer kein Coesfelder ist (wie bei Personalausweisen). Läuft die Frist jedoch ab, werden die Gegenstände oder Tiere dem Finder angeboten, will der sie nicht, kommen sie in die Versteigerungsliste. Sind sie dafür nicht geeignet werden sie ausgesondert. Das bedeutet, dass Gegenstände entweder gespendet oder vernichtet werden und Tiere im Tierheim verbleiben.

Und der Münz-Schatz? „Den wollen die Kinder natürlich behalten“, lächelt Frederik Hessling. Damit aber nicht jeder die Hand aufhalten kann, muss der rechtmäßige Eigentümer einen Beweis erbringen, mindestens aber die Fundsache detailliert beschreiben. „In drei Monaten läuft die Frist für die Münzen ab“, sagt Hessling. Dann dürfen die kleinen Schatzsucher ihre wertvolle Beute behalten.