Kinderschutz weltweit im Fokus

Unter dem Motto „Kinder stärken, Kinder schützen“ findet Anfang 2023 die Sternsingeraktion statt, bei der bundesweit Kinder und Jugendliche Gottes Segen für das neue Jahr zu den Menschen bringen und um Spenden für Kinder in der einen Welt bitten. Auch die Pfarrgemeinden in Coesfeld und Lette wollen sich an der Aktion beteiligen und laden Kinder und Jugendliche zum Mitmachen ein. In einer Pressemitteilung weisen sie auf Vortreffen/Anmeldung und die Aktionstage hin.

Die Sternsinger, hier eine Gruppe aus Maria Frieden, ziehen Anfang Januar in Coesfeld und Lette von Tür zu Tür, um Gottes Segen für das neue Jahr zu den Menschen zu bringen und Spenden für Kinder in Not zu sammeln. Mädchen und Jungen, die gerne mitmachen möchten, sind zu den Vortreffen willkommen.

0 St. Lamberti: Bezirk Maria Frieden/Jakobi: Mittwoch (14. 12.), 17 Uhr, Vortreffen in der Maria-Frieden-Kirche, Kalksbecker Weg 39. Kontakt: Andrea Voßeberg, Tel. 0151/56912139, und Iris Pöpping, Tel. 0176/57963276. Bezirk Lamberti: Donnerstag (15. 12.), 17 Uhr, Vortreffen im Pfarrheim St. Lamberti, Walkenbrückenstraße 14. Kontakt: Thomas Janocha, Tel. 971853. Bei diesen Vortreffen geht es um die Gruppeneinteilung und den Ablauf der Sternsinger-Aktion. Wer verhindert ist und dennoch teilnehmen möchte, meldet sich bei den jeweiligen Kontaktpersonen. Info und Anmeldung auch auf der Homepage: www.lamberti-coe.de unter „Aktuelles“.

0 Gemeinde Anna Katharina: Bezirk Anna Katharina: Mittwoch (28. 12.), 16.30 Uhr, Vortreffen im Pfarrzentrum. Anmeldezettel liegen in den Kirchen aus und sollen im Pfarrbüro (Tel. 2740) abgegeben werden. Besser noch: Direkt online unter www.sternsingeraktion-ak.de. Kontakt: Anne Richters, Tel. 0157/74637864. Bezirk St. Joseph und Herz Jesu: Vortreffen am 4. Januar. Anmeldungen nehmen die Verantwortlichen per Mail: Leiterrunde.stoxel@gmail.com oder telefonisch entgegen. Kontakt: Pia Schultewolter, Tel. 01621837699.

0 St. Johannes Lette: Hier melden sich alle interessierte Mädchen und Jungen (nicht nur Messdiener*innen) für die Sternsingeraktion bei den Messdienergruppenleiter*innen, per Mail: tjarkh4@gmail.com oder telefonisch. Kontakt: Tjark Haremza, Tel. 01630811237.

Die Organisatoren in den Pfarrgemeinden freuen sich auf zahlreiche Kinder und Jugendliche, die die Aktion unterstützen. Die Anna-Katharina-Gemeinde startet mit der Sternsingeraktion am Freitag (6. 1.) und setzt die Aktion am Samstag fort. Am Samstag (7. 1.) gehen die Sternsinger auch in den Gebieten Goxel und Stevede von Haus zu Haus, in Flamschen sind sie bereits am Freitag unterwegs.

In der St.-Lamberti-Gemeinde beginnt die Aktion am Samstag (7. 1.) mit den Aussendungsfeiern um 9 Uhr in den Kirchen St. Lamberti und Maria Frieden. An den Tagen um die Aktion herum besuchen die Gruppen Behörden, den Innenstadtbereich sowie die Kindergärten.

Auch in St. Johannes wird die Aktion am Samstag (7. 1.) durchgeführt. Beginn ist mit dem Aussendungsgottesdienst um 9 Uhr in der Pfarrkirche St. Johannes der Täufer.