Kirche mal ganz anders erleben

Coesfeld

Aufgeschlagene Zelte, Filme gucken auf dem Beamer und mit Gleichaltrigen Ball spielen. Was viele Kinder sonst nur aus dem Ferienlager kennen, bietet die evangelische Gemeinde in Coesfeld in ihrer Kirche am Markt zurzeit auch Indoor an. In der „Kinder-Kirche to go“ können interessierte Familien, egal welcher Konfession, egal ob gläubig oder nicht, auf eine spannende Reise gehen – noch bis Sonntag (18. Juli).

Von Elias Fleige