Kleiner Konzertring sagt adieu

Großes Abschlusskonzert am 20. November in der Jakobikirche

Coesfeld

75 Jahre lang hat der Kleine Konzertring Coesfeld die Musiklandschaft in Coesfeld maßgeblich geprägt. Diese Ära geht am Sonntag (20. 11.) mit einem großen Abschlusskonzert zu Ende. Die Mitglieder des Vereins laden um 17 Uhr in die Jakobikirche ein, um an die kulturellen Aktivitäten des Konzertrings zu erinnern „und die Schönheit der Musik zu feiern“, wie Dieter Westendorf mitteilt. Er ist der Sohn des Gründers Hubert Westendorf, der die Konzertreihe am 21. November 1947 mit dem Häusler-Quartett eröffnet hat. Mehr als 200 Zuhörer waren begeistert und wurden fester Bestandteil der Konzertreihe, die sich zu einem beachteten Faktor des Coesfelder Kulturlebens entwickelte. Seit 1986 wird sie vom gemeinnützigen Verein „Konzertring Coesfeld e. V.“ getragen, dessen Vorsitzender seit 1992 Dieter Westendorf ist.