Kleinstadtkartell – was geht?

Als im August das erste Beteiligungsfestival für Jugendliche – das „Klein-stadtkartell“ – rund um den Lokschuppen am Jugendhaus Stellwerk stattfand, da hatten die Organisatoren aus der Stadtverwaltung „Pipi in den Augen“, wie Sabine Wessels vom Fachbereich Jugend und Familie es formuliert, nicht nur weil die Resonanz groß war, sondern ebenso die Bereitschaft der Jugendlichen sich einzubringen. Die Ideen für ein jugendfreundliches Coesfeld sprudelten an jenem Nachmittag nur so – und sind keineswegs in den Schubladen der Rathaus-Schreibtische verschwunden. „Es ist schon einiges in Gang gekommen“, berichtet Wessels auf AZ-Anfrage.

„Beispielsweise hat es im Nachgang zum Kleinstadtkartell ein Treffen von Leuten gegeben, die sich besonders für die Skateranlage interessieren, und wir haben überlegt, wie man die Situation dort verbessern kann“, erzählt ihr Kollege Martin Holtmann. Vandalismus ist nur ein Beispiel, dem man durch intensivere Kontrollen, punktuell auch durch besondere Bespielung der Anlage entgegenwirken möchte. „Gespräche dazu laufen, die Gruppe wird sich in absehbarer Zeit erneut treffen“, so Holtmann. Anderes wiederum ist direkt angepackt worden, unter intensiver Beteiligung junger Coesfelder. Etwa der Wunsch der Jugendlichen nach mehr Partys. „Für unser Stellwerk-Fest, das Ende September stattfand, haben wir ein kleines Komitee gebildet, mit dabei auch einige Jugendliche, die bei der Vorbereitung und Durchführung des Festes geholfen haben“, berichtet Holtmann. Weitere Vorschläge wie zum Beispiel ein Hip-Hop-Event wurden zwar aufgegriffen, dann aber doch nicht von den jungen Leuten angenommen. Was Martin Holtmann nicht davon abhält, einen weiteren Anlauf zu unternehmen. „Wir möchte das Ende Januar noch einmal als Schulprojekt durchführen.“

Bereits Anfang Dezember (7. 12.) soll es eine Folgeveranstaltung zum Kleinstadtkartell geben, zu dem alle interessierten Jugendlichen eingeladen sind. „Wir möchten noch einmal die Ergebnisse des Festivals in den Blick nehmen und schauen, ob es konkrete Projekte gibt, an denen Jugendliche mitarbeiten möchten“, so Holtmann. Nach wie vor gilt, dass die Jugendlichen den Takt bestimmen. Ob was geht und was geht, liegt ganz bei ihnen. Und wenn nichts geht, dann ist das so, aber für Holtmann kein Grund, die Hände in den Schoß zu legen. Überhaupt sei Jugendbeteiligung eine dauerhafte Aufgabe, die sich immer wieder neu an den Lebenswelten der Jugendlichen ausrichten und sich auch immer wieder vor Augen führen müsse, dass es die Jugendlichen gar nicht gibt. „Zudem macht sich Beteiligung nicht ausschließlich an Leuchtturmprojekten fest, sondern in alltäglichen Beteiligungsstrukturen. Das ist eine Haltungsfrage“, sagt Holtmann. Dazu gehöre auch, dass alle Abteilungen im Rathaus offen sind für das Thema Jugendbeteiligung, so Wessels. Und weiter: „Da hat sich ebenfalls viel getan. In allen Bereichen wird Jugend mittlerweile mitgedacht.“

| Weiterer Bericht